Jenning de Boo en Joy Beune vochten woensdag in Leeuwarden een wel heel bijzonder duel uit bij De Zilveren Bal. De twee troffen elkaar op de 3000 meter en uiteindelijk trok Beune ternauwernood aan het langste eind. Schaatsicoon Marianne Timmer vond het mooi om te zien en kwam zelf in gesprek met Sportnieuws.nl alvast met een idee op de proppen voor een soortgelijk duel volgend jaar.

Het schaatsseizoen was eigenlijk al voorbij, maar De Boo en Beune zorgden nog voor een heel bijzonder toetje door woensdag een 3000 meter tegen elkaar te rijden. De afstand waarop Beune wereldkampioene is, terwijl De Boo nog nooit zo'n lange wedstrijd reed. Hij zal dan ook ongetwijfeld spijt hebben gehad van zijn grote mond dat hij de vriendin van Kjeld Nuis wel kon verslaan op die afstand.

De Boo ging als verwacht veel sneller van start en lag halverwege dan ook flink voor op Beune, maar zijn benen liepen in de slotfase helemaal vol. Beune kwam hard dichterbij en reed de wereldkampioen sprint in de laatste bocht uiteindelijk voorbij. Dat leverde haar overigens ook nog eens een bijzonder record op.

'Ik vind het wel grappig'

Het duel tussen Beune en De Boo werd door veel schaatsliefhebbers bekeken en waren grote namen als Nuis, Femke Kok en Tim Prins aanwezig in de hal om met eigen ogen te kijken wie er zou gaan winnen. Zij gingen tijdens de race volledig uit hun dak.

Ook Marianne Timmer was aanwezig en zij genoot dusdanig van de clash dat ze in de toekomst graag meer van dit soort wedstrijden wil zien. "Het is wel leuk om te zien hoe dat nou precies zit", vertelt Timmer in gesprek met deze site. "Man en vrouw, een echte sprinter tegen een allrounder. Ik vind het wel grappig."

Femke Kok tegen Stijn van de Bunt?

Timmer doet ook meteen een suggestie welke twee schaatsers het volgend jaar tegen elkaar op zouden moeten nemen: "Femke Kok op een 1000 meter tegen een allrounder als Stijn van de Bunt. Daar moeten we op inzetten."

Gezien hun persoonlijke records zou dat nog een spannende strijd kunnen worden, want daar zit weinig tussen. Kok haar beste tijd is 1.12,36, terwijl Van de Bunt zijn persoonlijke record op 1.12,78 staat. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat Kok haar snelste 1000 meter reed op een hooglandbaan (Calgary) en Van de Bunt op een laaglandbaan (Inzell).