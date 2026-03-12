Voor Joy Beune was De Zilveren Bal een mooi einde van een heel lang schaatsseizoen. De topschaatsster versloeg in een bijzonder duel Jenning de Boo in een rechtstreeks gevecht over 3000 meter. Dat leverde haar de prestigieuze overwinning op, maar er was nog een sportief succesje dankzij haar zege.

De wedstrijd tussen Beune (wereldkampioene over 3000 meter) en topsprinter ontstond na een grap en een grote mond van De Boo, die beweerde dat hij over 3 kilometer best eens zou kunnen winnen van Beune. Zij ging die uitdaging maar wat graag aan en dus kwam het woensdag tot een ultieme clash in Leeuwarden.

Tijdens De Zilveren Bal begon De Boo veel sneller dan Beune. Hij pakte secondes voorsprong, maar zag door een paar trage rondjes dat Beune steeds dichterbij kwam. Bij het ingaan van de laatste ronde was de achterstand nog ruim twee seconde, maar De Boo verloor bijna alle snelheid op de laatste meters. Daar ging Beune hem voorbij en zo ging zij met de zege aan de haal.

Dat leverde felicitaties, een fles sambuca van Frank Evenblij en vooral de nodige hilariteit op. Maar ook sportief was het een bijzondere prestatie van Beune. In Leeuwarden reed ze namelijk een baanrecord op de 3000 meter. Nog nooit was een vrouw zo snel als de 4.04,55. Een record voor Beune dus op een bijzondere avond.

De Boo reed overigens een persoonlijk record, maar dat kwam omdat hij nog nooit deze afstand had gereden. Hij bleef heel ver verwijderd van een baanrecord bij de mannen. Dat staat nog altijd op naam van Douwe de Vries, die in 2016 de drie kilometer in 3.46,55 volbracht. Daar kon De Boo, die een seconde trager was dan Beune, niet aan tippen.

Beune was vele male sneller dan het oude baanrecord dat stamt uit 2016. Jarenlang was Melissa Wijfje namelijk de snelste over 3000 meter. Zij kwam in 2016 tot een tijd van 4.12,24. Beune was dus bijna zeven seconden rapper.