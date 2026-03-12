Jenning de Boo en Joy Beune zorgden voor een schitterend einde van een mooi Nederland schaatsseizoen. De twee toppers namen het in een ludieke uitdaging tegen elkaar op bij de Zilveren Bal. Er werd 3 kilometer geschaatst, wat onbekend terrein is voor De Boo. Voor de pikante strijd kreeg hij hulp van teamgenote Femke Kok.

Wat ooit begon als grapje, werd serieus op poten gezet bij de Zilveren Bal in Leeuwarden. De Boo had tegen teamgenoot Kjeld Nuis gezegd dat hij diens vriendin Beune zou verslaan op de 3000 meter. Woensdagavond was het na dagen van psychologische oorlogsvoering eindelijk zover. Het werd spannender dan Beune op voorhand had gedacht:

Femke Kok met bijzondere rol

Wellicht had De Boo wat gehad aan de tips van Kok en zijn coach Dennis van der Gun. Zij stonden op de kruising om de Nederlandse topsprinter van informatie te voorzien. En wat bleek: De Boo had tot voor woensdag nog nooit op een rondebord gekeken. Dat is op zijn afstanden, de 500 en 1000 meter, ook niet nodig. Dan is het gewoon zo hard mogelijk van start naar finish schaatsen.

Woensdagavond reed De Boo zijn eerste 3000 meter ooit, dus moest hij wel degelijk kijken naar de informatie die hij kreeg vanuit Kok en Van der Gun. Op voorhand werd al besproken hoe dat zou gaan. En olympisch- en wereldkampioene Kok ging helemaal op in haar rol, zo valt op te maken uit beelden die TeamNL op Instagram deelde.

"Ik weet niet eens wat ik moet lezen", bekende De Boo, nadat hij zei nog nooit naar een rondebord te hebben gekeken. "7,9 is opening 27,9", legde Kok haarfijn uit. Daarna veranderde ze het naar 30,6. "En dan zeg ik zo: let's go! En dan heeft-ie verval en gaat-ie denk ik naar 9,1 of zo. Dan zeg ik: nu moet je door!", riep Kok enthousiast. Toch bleek het allemaal voor niets, want De Boo werd op de laatste meters ingehaald. "Aan de coaching lag het niet", stelde Kok.

Kok en De Boo winnen reis naar Curaçao

Kok kwam zelf niet meer in actie in Leeuwarden. Haar seizoen zat er op na de succesvolle WK sprint, waar ze voor het eerst wereldkampioene werd. Een paar weken daarvoor won ze ook haar allereerste olympische titel, op de 500 meter. Op de dubbele sprint in Milaan pakte ze zilver achter Jutta Leerdam.

Kok werd door haar prestaties verkozen tot schaatsster van het jaar, waar De Boo bij de mannen in de prijzen viel. Ze kregen een speciaal ontworpen beeldje en een negendaagse droomreis naar Curaçao cadeau.