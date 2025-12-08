Merel Conijn keerde tijdens de World Cup in Heerenveen terug op het ijs, nadat ze afzegde voor de internationale wedstrijden in Salt Lake City en Calgary. Als het aan schaatsgrootheid Marianne Timmer had gelegen, hadden we haar ook in actie gezien in Noord-Amerika. "Ik zou prima met Jillert Anema een avondje kunnen stoeien over een aantal ideeën."

In Heerenveen mengde Conijn zich afgelopen weekend voor het eerst dit seizoen met de internationale concurrentie. Op de 5000 meter eindigde ze als vijfde. "Ze heeft een prachtige tijd neergezet op die vijf kilometer. Dus ze kan prima tegen die druk van het internationale veld", concludeert Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Nadat ze in november nog op overtuigende wijze Nederlands kampioen werd op de 3000 meter en 5000 meter, liet Conijn de World Cup-wedstrijden in Salt Lake City en Calgary vervolgens aan zich voorbij gaan. Met haar trainer, Jillert Anema, had ze een plan opgesteld waarbij ze door middel van het rijden van marathons zich opwerkt naar het OKT (olympisch kwalificatietoernooi).

'Volgende keer gewoon meegaan'

De drievoudig olympisch kampioene zag Conijn dan ook graag in actie tijdens de World Cup-wedstrijden in Noord-Amerika. "Dus ik zeg: volgende keer gewoon meegaan." Conijn liet ook weten te twijfelen aan haar deelname aan de World Cup-wedstrijd in Hamar komend weekend. Timmer raadt haar aan daar ook aan mee te doen.

Avondje stoeien met Jillert Anema

"Ook al denk ik dat Jillert (Anema, red.) het niet helemaal met mij eens is", grapt de 51-jarige oud-topschaatsster. Anema bereidt zijn rijders optimaal voor op het OKT. Voor sommige schaatsers geldt dan dat ze sommige World Cup-wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, tot ergenis van Timmer. "Ik zou prima met Jillert een avondje kunnen stoeien over een aantal ideeën."

Volgens Timmer kun je je als schaatser het best voorbereiden op het OKT door je te mengen in het internationale veld. "Dan word je erin meegezogen, je ziet je concurrenten om je heen en je gaat andere ideeën opdoen." Het OKT wordt vereden van 26 december tot en met 30 december.

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Voormalig schaatskampioene Marianne Timmer laat in Dromen van Goud haar licht schijnen op alles wat er gebeurde tijdens de World Cup in Heerenveen. De nieuwe aflevering is hieronder te bekijken of te beluisteren via je favoriete podcastapp, waaronder Spotify.