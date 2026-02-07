Topschaatsster Joy Beune komt op de komende Olympische Spelen slechts op één individuele afstand in actie, namelijk de 3000 meter. Daar moet ze afrekenen met de Noorse Ragne Wiklund. Echter schrok schaatsicoon Marianne Timmer van het gat tussen Beune en Wiklund tijdens de laatste wedstrijd.

In het Duitse Inzell werd anderhalve week geleden de laatste internationale krachtsverhoudingen blootgelegd voor de Winterspelen. Beune won daar de 1500 meter, maar door een vierde plek op het OKT, komt ze niet op die afstand in actie in Milaan.

'Dat is wel lekker'

Wel gaat Beune de 3000 meter rijden. Maar tijdens de laatste World Cup-wedstrijd werd ze tweede op die afstand. Wiklund werd eerste met een fors gat van ruim 2,2 seconden op de Nederlandse. "Wiklund heeft natuurlijk in Inzell goede zaken gedaan. Ik vond het best wel een groot gat, dat is wel lekker", vertelt schaatsgrootheid Timmer in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

De 25-jarige Wiklund bewees de afgelopen weken in vorm te zijn. Zo werd ze eerder Europees kampioen op de 1500 meter en 3000 meter. Timmer denkt dat dit een last kan zijn voor de Noorse. "Zij heeft nu wel ineens de favorietenrol." Daarom zet Timmer haar geld op Beune, die ook regerend wereldkampioen is op de 3000 meter. "Wiklund heeft het nog niet zomaar gewonnen. Ze gaat wel een medaille halen, maar niet winnen. Ik ga voor Joy."

Bekijk hieronder de aflevering van Dromen van Goud met Marianne Timmer, waarin ze uitgebreid vooruitblikt op de Olympische Spelen in Milaan. Tekst gaat verder onder de video.

Wanneer is de clash?

De clash tussen Beune en Wiklund op de 3000 meter in Milaan wordt verreden op zaterdag 7 februari; de eerste afstand van het toernooi. De vriendin van Kjeld Nuis komt verder nog in actie op de ploegenachtervolging. Die gaat Wiklund ook rijden met het Noorse team. Verder staat zij ook nog aan de start van de 1500 meter en 5000 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.