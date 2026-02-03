Schaatslegende Marianne Timmer blikt met gemengde gevoelens vooruit op de teamonderdelen, waar in aanloop naar de Olympische Spelen in Milaan veel gedoe over was. "Ik moet het nog maar eens zien", zegt ze onder meer over de ploegenachtervolging.

Namens Nederland is bondscoach Rintje Ritsma verantwoordelijk voor de teamonderdelen de ploegenachtervolging en de mass start. Tijdens een gesprek met Sportnieuws.nl vertelde Ritsma eerder dat hij verwacht dat Nederland minstens twee gouden medailles gaat behalen op deze onderdelen.

'Jordan Stolz heeft dat dus totaal niet'

In de recente aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin schaatsgrootheid Timmer uitgebreid vooruitblikt op de Olympische Spelen, wordt aan haar gevraagd of Ritsma zijn eigen voorspelling waar gaat maken. De drievoudig olympisch kampioene is hoopvol, maar heeft alsnog gemengde gevoelens. "Op de mass starts zie ik wel gouden medailles, zowel bij de vrouwen als bij de mannen", zo stelt ze.

Nederland heeft met Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, die beiden het algemeen klassement van de massastart in de World Cup wonnen, twee grote favorieten. "Ik denk dat Bergsma die massastart gaat pakken. Dat gun ik hem ook echt." Ook denkt Timmer dat Groenewoud er met een gouden medaille vandoor gaat. "Groenewoud kent echt dat spel van de massastart; wanneer moet ik aangaan en achter wie moet ik rijden? Zo iemand als Jordan Stolz heeft dat dus totaal niet. Daarom denk ik niet dat hij voor goud kan gaan. Daar moet je gevoel voor hebben."

Bekijk hieronder de aflevering van Dromen van Goud met Marianne Timmer, waarin ze uitgebreid vooruitblikt op de Olympische Spelen in Milaan. Tekst gaat verder onder de video.

'Er zit extra lading op'

Waar het volgens Timmer minder rooskleurig uitziet, zijn de ploegenachtervolgingen. "Daar zit er nu een extra lading op, dus daar ben ik nog niet zo van overtuigd. Bij de vrouwen is dat een ander verhaal, maar bij de mannen zeker niet." Zo was er na het OKT veel gedoe toen bondscoach Ritsma Tim Prins slachtofferde om Marcel Bosker op te roepen voor de ploegenachtervolging. De Nederlandse mannen kwamen de afgelopen jaren niet in de buurt van de gouden medailles en moesten het op zijn best doen met brons.

Bij de vrouwen zien de vooruitzichten er beter uit. De Nederlandse trein, bestaande uit Joy Beune, Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong won dit seizoen één World Cup en is regerend wereldkampioen. Toch denkt Timmer dat ze geen goud gaan pakken in Milaan. "Ik denk geen goud, maar wel een plakje. Ik moet het nog maar eens zien."

'Dat zorgt altijd voor gedoe'

De reden hiervoor is volgens de 51-jarige oud-topschaatsster simpel. "Het is in Nederland toch wel lastig, omdat telkens rijders uit andere ploegen met elkaar moeten trainen. Dat zorgt altijd voor gedoe. Het is zo lastig om een topteam te kneden. En je moet tegenwoordig top top top zijn om goud te pakken. Dus ik denk dat het een lastige wordt. Want niks gaat vanzelf en de puzzelstukjes moeten wel goed in elkaar vallen."

De olympische finales van de ploegenachtervolgingen van de mannen én vrouwen worden verreden op dinsdag 17 februari. De olympische massastarts van zowel de mannen als van de vrouwen worden verreden op zaterdag 21 februari.

