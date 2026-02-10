De manier waarop Jutta Leerdam haar olympische droom waarmaakte, heeft diepe indruk gemaakt op Marianne Timmer. De drievoudig olympisch kampioene zag op de 1000 meter een belangrijk voordeel voor Leerdam, zeker in vergelijking met Femke Kok. Ondanks dat ze een waanzinnige tijd reed zag Timmer een duidelijk verschil.

Dat verschil werd volgens Timmer al zichtbaar in de aanloop naar de slotrit. Kok had kort daarvoor de lat hoog gelegd met een olympisch record, waardoor de opdracht voor Leerdam meteen duidelijk was. Als topfavoriete moest zij in de laatste rit alles op alles zetten, met de wetenschap dat één klein foutje het verschil kon maken tussen goud en naast het podium.

'Dat geluk had zij in dit geval niet'

In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud zoomde Timmer in op rit van Leerdam. "Het was ook een mooie kruising van Jutta", vertelt ze. "Ze zeggen wel eens dat de binnenbaan voordeel is, maar dat vind ik niet helemaal. Ik stond zelf altijd liever in de buitenbaan. Dan kun je dat eerste rondje zo kneiterhard neerzetten", weet ze uit eigen ervaring.

Dat voordeel werkte volgens Timmer dit keer perfect uit voor Leerdam. Waar zij vol kon doortrekken, moest Kok juist opletten na haar opening. "Femke moest toch uitkijken bij die kruising en dat scheelt. Dat geluk had zij in dit geval niet helemaal", stelt Timmer. "Jutta had echt een speerpunt om op af te vliegen. Als je dat voor je hebt, rijdt dat gewoon heel lekker."

Ontlading bij Jutta Leerdam

Leerdam snelde door en verbrak de toptijd van Kok, waarmee ze zich kroonde tot olympisch kampioene op de kilometer. Direct na de finish kwam alle spanning eruit bij de 27-jarige schaatsster: met gebalde vuisten en een oerkreet liet ze zien hoeveel druk er van haar schouders viel. Het was het ultieme bewijs dat alles op dat ene moment samenkwam.

Die ontlading was voor Timmer meer dan herkenbaar. "Die druk is natuurlijk immens hoog", vertelt ze. "De hele wereld kijkt mee, je weet dat dit jouw kans is en dan móét het gebeuren. Als het dan lukt, komt alles eruit."

'Op z'n Jutta's'

Volgens Timmer kreeg die druk bij Leerdam nog een extra lading door de route die ze zelf heeft gekozen. In plaats van zich aan te sluiten bij een bestaande topploeg begon Leerdam haar eigen team, met een eigen coach en staf. "Daar heb je verantwoordelijkheid voor", zegt Timmer. "Dat is heel anders dan wanneer je invoegt in een team waar alles al geregeld is."

Juist daarom was dit succes volgens Timmer typisch 'op z’n Jutta’s’. Alles werd op haar manier ingericht en uitgevoerd, met alle risico’s van dien. "En dat het dan lukt op het grootste podium dat er is", besluit Timmer. "Dat maakt het gewoon fantastisch."

