Topschaatsster Elisa Dul hakte de voorbije periode een lastige knoop door. De voormalig wereldkampioen junioren besloot de deur bij Team Albert Heijn Zaanlander achter haar dicht te trekken. Dat zorgt voor emotionele reacties, van onder anderen olympisch kampioene Marijke Groenewoud.

Acht jaar lang was Dul onderdeel van het team van de markante coach Jillert Anema en diens rechterhand Arjan Samplonius. "Het is tijd voor en nieuwe stap en nieuwe uitdagingen", vindt de 27-jarige Dul. "Ik wil het team enorm bedranken voor de samenwerking, het vertrouwen en de geweldige herinneringen."

Liefdevolle reacties voor afscheid nemende Elisa Dul

De aankondiging van Dul op Instagram kan rekenen op veel reacties uit de Nederlandse schaatswereld. De mooiste komt van Marijke Groenewoud. "Een tijd om nooit te vergeten", schrijft de olympisch kampioene, gevolgd door drie hartjes, over hun gezamenlijke periode. Ook voormalig teamgenotes Merel Conijn en Melissa Wijfje laten in de reacties van zich horen.

Topschaatsers van andere commerciële teams reageren eveneens onder de post. Wat te denken van wereldkampioen sprint Jenning de Boo en Michelle de Jong, het zusje van Antoinette Rijpma-de Jong. Zij laten een vuur-emoticon achter in de comments.

Deceptie voor Olympische Spelen

De nummer 2 van de NK allround van 2024 hoopte afgelopen februari haar debuut te maken op de Olympische Winterspelen. Maar vlak voor het allesbepalende OKT in Thialf eind december ging het vreselijk mis.

Tijdens een trainingswedstrijd brak ze zowel haar kuit- als scheenbeen. "Dit is echt een nachtmerrie. Een beroerdere timing kan niet", sprak ze destijds. "Na 100 meter kwam volgens mij mijn punt in het ijs. Ik maakte een draai en kwam met beide benen in de boarding terecht. Ik had vrij snel door dat het foute boel was." Haar schaatsseizoen zat er daardoor direct op.

Wat de toekomst Dul brengt, is nog niet bekend. "Op naar een nieuw avontuur", sluit ze haar bericht op Instagram af.