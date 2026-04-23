De Olympische Winterspelen waren voor Nederland een enorm succes, maar Elisa Dul zal met gemengde gevoelens naar de schaatsprestaties hebben gekeken. De topschaatsster kende vlak voor het Olympisch Kwalificatietoernooi een groot drama: tijdens een training kwam de schaatsster ernstig ten val. Enkele maanden later laat Dul weten dat die val haar laatste schaatsmoment voor Team Albert Heijn Zaanlander was.

Op Instagram schrijft de 27-jarige namelijk dat ze het team van onder meer coach Jillert Anema gaat verlaten. "Na acht mooie jaren komt er een einde aan mijn tijd bij Team AH Zaanlander. Het is tijd voor en nieuwe stap en nieuwe uitdagingen."

Prijzen tijdens NK's

Dul was als juniore een groot talent en werd onder meer wereldkampioene bij de mass start en op de achtervolging. De laatste jaren boekte ze vooral op nationaal niveau successen. Met AH Zaanlander werd ze driemaal Nederlands kampioene op de ploegenachtervolging. Daarnaast was er brons op de 3000 meter (2024) en op de mass start (2023). In 2024 werd ze ook knap tweede op de NK allround.

Uiteraard is de voormalig ploeggenote van onder meer Marijke Groenewoud haar oude werkgever dankbaar voor de voorbije acht jaar. "Ik wil het team enorm bedranken voor de samenwerking, het vertrouwen en de geweldige herinneringen."

Val zet streep door Olympische Spelen

De topschaatsster had goede hoop om het afgelopen seizoen op de Spelen uit te komen, maar een vreselijke val zette daar een streep door. In december ging het tijdens een trainingswedstrijd mis. Ze brak daarbij haar scheen- en kuitbeen. Daardoor kon ze de Spelen natuurlijk vergeten. Ook de rest van haar seizoen zat er meteen op.

Wat de volgende stap van Dul wordt, maakt ze overigens nog niet bekend. Het is dus niet duidelijk of ze naar een andere schaatsploeg gaat of voor een andere route kiest. "Op naar een nieuw avontuur", zo sluit ze haar bericht af.