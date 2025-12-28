Marrit Fledderus maakte zich zondagavond op voor haar laatste kans op de Olympische Spelen, maar kreeg een keiharde klap te verwerken. De Nederlandse topschaatsster mocht géén tijd neerzetten.

Femke Kok, Jutta Leerdam en Isabel Grevelt stonden na de eerste omloop in de top drie. Grevelt kukelde uit de matrix, omdat Anna Boersma een betere tijd neerzette. In de allerlaatste rit van de tweede omloop stonden Leerdam en Fledderus aan de start, waarbij laatstgenoemde nog hoopte op een plek in die top drie.

Maar zij kwam van een koude kermis thuis: de 24-jarige schaatsster uit Sint Nicolaasga werd tweemaal teruggefloten door de scheidsrechter. Fledderus werd gediskwalificeerd na twee valse starts. Toen ze zeker wist dat zij de schuldige was, barstte ze in tranen uit.

Opvallende rit voor Jutta Leerdam

Leerdam moest daarom in haar eentje starten in de laatste rit, maar zij wist op dat moment al dat ze minimaal tweede zou eindigen. De wereldster kon alleen Kok nog verslaan, die het besluit had genomen om niet mee te doen aan de tweede omloop. De 25-jarige topper had namelijk het baanrecord op de 500 meter verbroken en rekende zich daarom veilig. Dat bleek terecht, want Kok eindigde ruimschoots op de eerste plek. Leerdam werd tweede, Boersma derde.

Daarmee zijn Leerdam en Boersma nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen, want zij staan net buiten de veilige plekken in de matrix. De kans is wel enorm groot dat Leerdam alsnog naar de Spelen gaat en ook voor Boersma zit er een goede kans in.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.