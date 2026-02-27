Kjeld Nuis veroverde bij de Olympische Winterspelen in Milaan een bronzen medaille op de 1500 meter. Dat vervulde de 36-jarige schaatser van Team Regegborgh met trots. Weer thuis was er gelijk iets anders te vieren en ditmaal maakte zijn broertje juist Nuis trots.

Nuis heeft een uitmuntende staat van dienst op de Olympische Winterspelen. In 2010 en 2014 greep hij naast een startbewijs bij het olympisch kwalificatietoernooi, maar de driemaal dat hij wel present was, ging hij huiswaarts met eremetaal op zak: goud in 2018 (1000 en 1500 meter), goud in 2022 (1500 meter) en dus brons in 2026. Nuis is nu zelfs de succesvolste schaatser op de Winterspelen ooit wat betreft de 1500 meter.

Skip Nuis

Na een ontmoeting met Koning Willem-Alexander en ook nog een huldiging in Heerenveen kon Nuis zijn aandacht gaandeweg de week verleggen naar zijn familie. Zijn broertje Skip heeft namelijk ook een prestatie geleverd: hij behaalde zijn diploma verpleegkunde.

In een story op Instagram plaatst Nuis een foto van Skip. De begeleidende tekst is: "Trots op je. Diploma uitreiking, nu écht officieel verpleegklundige."

Design

Skip Nuis heeft diverse artistieke bezigheden. Het broertje van heeft het bedrijf WOAD Design en maakt schilderijen en tekeningen. Skips carrière begon in Den Haag door een studie Specialist Mode en Tailoring. Daarna volgde hij een opleiding tot modeontwerper in Amsterdam. In 2021 maakte Skip zijn grote droom waar: een eigen bedrijf.

Skip vertelde toen hij veertien was aan zijn oudere broer Kjeld dat hij (Skip dus) op jongens viel. "Dat vond hij zo lastig", vertelde Nuis aan Helden. "Wat zou ik, zijn grote broer, daar wel niet van vinden?" Naar eigen zeggen maakte de jonge Kjeld in het verleden enkele opmerkingen waardoor Skip het mogelijk moeilijk vond om het aan hem te vertellen. "Ik had hem meer kunnen steunen", zo bevestigde hij ook al eens tijdens het programma Linda's Zomerweek.

Geen NK sprint voor Kjeld Nuis

Nuis gaat ook na dit olympisch seizoen door met profschaatsen en dan ziet hij wel hoe lang hij nog vastplakt aan zijn indrukwekkende loopbaan. Dit seizoen is echter wel klaar voor hem. Nuis slaat het NK sprint over. Hij had zich in Thialf nog kunnen plaatsen voor het WK sprint van een week later, maar dat ziet hij niet zitten.

