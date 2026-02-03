De Nederlandse topschaatsster Sanne in 't Hof was een van de verrassende slachtoffers op het OKT. Ze greep naast een olympisch startbewijs op 'haar' 3000 meter en zit nu thuis, terwijl al haar schaatscollega's in Milaan zijn voor de Olympische Spelen. Dat doet pijn bij de rijdster van Team Essent, maar ze vindt het ook 'fijn' om die pijn te voelen.

Tijdens de Nederlandse Jeugdschaatsdagen dook In 't Hof op voor de camera van Sportnieuws.nl. Tegen deze site vertelt ze hoe ze zich voelt en hoe ze de klap eind december heeft verwerkt. In de tussentijd was de bronzen medaille op de EK afstanden in Polen een troostprijs, maar wel eentje die zeer welkom was bij haar. "Het OKT blijft een pijnlijke plek, omdat het daar dit jaar niet is gelukt. Vier jaar geleden zat ik er wel bij en nu helaas niet. Dat doet heel veel pijn", vertelt ze openhartig.

'Brons verlicht, maar neemt de pijn niet weg'

"De bronzen medaille op het EK was heel mooi en het verlicht de pijn een beetje, maar het haalt de pijn niet weg. Ik denk dat het ook goed is dat als je iets niet haalt, dat je ook die pijn voelt. Als je je droom of je doel niet haalt en het doet zo'n pijn, dan betekent dat ook dat dat echt iets is wat je heel graag wil", zegt de inmiddels weer opkrabbelende In 't Hof. Ze werd op het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf teleurstellend vijfde op de 3000 meter en greep zodoende naast de belbegeerde tickets naar Milaan.

Joy Beune, Merel Conijn en Marijke Groenewoud

Zaterdag 7 februari is de 3000 meter bij de vrouwen ook meteen de eerste afstand van het olympisch schaatstoernooi. Namens Nederland rijden Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn die afstand.

