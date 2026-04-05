De Nederlandse schaatsster Sterre van Schaik (21) is terug van haar trip naar Curacao en deelt op haar socials de mooiste plaatjes. 'Nagenieten', is haar samenvatting van de reeks. Diverse schaatscollega's zijn onder de indruk.

Op het Caribische eiland is het natuurschoon makkelijk te spotten. Stranden, azuurblauw water, volop zon: dat zijn de zaken die Van Schaik toont op Instagram.

Schaatsster Pien Hersman vindt het prachtig en reageert met: 'Heeurlijkkk!!!!' Schaatser Jelle Plug houdt het bij een emoticon met hartjes als ogen. Collega Sem Bodewes zegt: 'Hopi, hopi jaloers'. In het Papiamento staat hopi voor 'heel'.

Pechseizoen

Op de ijsbaan ging het in het afgelopen olympisch seizoen niet vlekkeloos bij Van Schaik. De atlete uit Mijdrecht, die op Instagram tegen de 75.000 volgers heeft, kampt met fysieke ongemak en moet een streep zetten door de rest van het schaatsseizoen.

"Aan het begin van het schaatsseizoen ben ik ziek geweest en sindsdien heb ik veel last van klachten als benauwdheid en hoofdpijn bij inspanning", legde ze uit.

Studente

Naast haar schaatscarrière is ze ook druk bezig met het studeren van geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast maakt ze ook graag reizen naar verre oorden, zoals vorig jaar het geval was. Toen reisde het populaire talent naar Colombia en Panama, en deelde ze dat - uiteraard - met haar volgers.

Koud

In een video van een sponsor legt Van Schaik uit dat ze het 'altijd koud heeft'. Ze stelt vast: "Dat past niet helemaal bij het schaatsen. Maar goed, daar passen we ons op aan. Ik ben begonnen met schaatsen op natuurijs. Toen was ik zes jaar, het was met mijn ouders. Ik vond het zo leuk dat ik dacht: hey, dit wil ik doen als sport!"