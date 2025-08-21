Joy Beune is één van de grote sterren in de schaatswereld en dus is ze ook een gewild onderwerp voor een realityserie. Zelf zit ze daar echter niet op te wachten en dat vinden ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As jammer.

Beune liet onlangs in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside weten dat ze er geen trek in heeft om gevolgd te worden voor een realityserie. Hoog en Van As reageren op die uitspraak in hun wekelijkse podcast voor deze site. "Dat vind ik wel jammer", zegt Van As. "Ik had wel graag een kijkje willen nemen in de keuken van Joy Beune." Hoog heeft ook gelijk een idee voor hoe die serie zou moeten heten: "De Beuntjes in plaats van De Roelvinkjes." Ook Van As heeft een naam bedacht. "De Beunhazen", reageert ze lachend.

"Ze wil het privé houden en dat begrijp ik heel goed", vervolgt Hoog. Hoewel ze het jammer vindt, snapt ook Van As de keuze wel. "Het is natuurlijk wel een zware inbreuk op je privacy als je de hele tijd gevolgd wordt." "Het is dan een paar weken dat je heel veel gevolgd worden", vult Hoog aan.

Hoog en Van As in documentaire

De twee hockeysters waren zelf in hun tijd als profsporter in 2006 ook onderwerp van een documentaire. "Ik ben benieuwd of je hem nog ergens kunt zien, maar hij werd wel goed bekeken. Het was een populaire film. Hij werd zelfs in de bios gedraaid." "Ik weet nog dat mensen zeiden dat het leuk was om te zien hoe jullie trainen en hoe het eraan toegaat."

Daar zaten niet alleen maar leuke beelden in. "Dat gejank van ons werd zo onder het vergrootglas gelegd, dat wij de alleen maar aan het janken waren", weet Hoog nog. Van As herinnert zich dat ook nog goed: "Dat is eigenlijk heel dom, want mensen denken dat er zoveel wordt gejankt bij vrouwenteams." "Die maker dacht natuurlijk, ik moet iets van een rode lijn hebben", reageert Hoog.

Begrip voor Beune

Ze twijfelde ook wel over de documentaire: "In het begin vond ik het ongemakkelijk en dacht ik: moeten we dit nu doen? We hebben het er veel over gehad en afspraken over gemaakt, maar ik vond het achteraf wel heel cool dat we dat gedaan hebben." Daar is Van As het mee eens: "Echt heel leuk. Het is ook wel leuk dat het goed eindigt, want het was minder leuk geweest als we niet hadden gewonnen."

Hoog begrijpt desondanks waarom Beune het niet wil: "Het is heel anders in zo'n team dan in een individuele sport. Dan heb je de hele tijd die camera op je bakkes. Dan ga je naar de training en word je weer gefilmd. Het lijkt me best wel intens, maar het had wel leuk geweest."

Ellen Hoog en Naomi van As nemen na een korte afwezigheid weer de sportweek door voor Sportnieuws.nl. Het gaat uiteraard lange tijd over het EK hockey, maar ook komt de Eredivisie aan bod en gaat het zelfs over barbiepoppen. De volledige aflevering is hieronder te beluisteren en daarnaast terug te vinden in je favoriete podcastapp.