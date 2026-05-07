Gioya Lancee boekte aan het eind van het afgelopen schaatsseizoen een daverende stunt door er met de titel bij de NK allround vandoor te gaan. Daardoor stond de topschaatsster direct een stuk meer in de schijnwerpers en werd ze uiteraard ook gevolgd door alle andere teams. Donderdag maakte Lancee haar toekomst in de sport bekend. Zij maakt een opvallende transfer.

Gioya Lancee verbaasde vriend en vijand door afgelopen seizoen zomaar de NK allroundtitel te pakken, met een ietwat uitgedund deelnemersveld. Bovendien maakte de schaatsster, die onder contract stond bij Team PuurICT-BTZ, ook furore tijdens de diverse marathonwedstrijden waar ze de laatste drie wedstrijden won. Dat de 27-jarige Lancee een stap zou maken lag dan ook in de lijn der verwachting. Maar ze kiest opmerkelijk genoeg niet voor een overstap naar een topteam.

Nieuwe stap

Donderdag maakte de schaatsster uit Utrecht bekend vanaf volgend seizoen te rijden voor Team Speelman. En daar is ze maar wat blij mee. "De Nederlandse titel op het NK Allround smaakt absoluut naar meer", stelt Lancee op haar Instagram. "Met het vertrouwen vanuit Speelman en de duidelijke visie ben ik ervan overtuigd dat ik hier nog stappen kan maken op de langebaan en kijk ik uit naar de marathons met dit nieuwe team en ben ik super gemotiveerd om samen voor de winst te gaan rijden."

Het lijkt dus vooral door haar gecombineerde ambities op zowel de langebaan als de marathon te komen dat Lancee niet tekent bij een topteam. Bij de ploeg van trainers Robert Post en Peter Langeland, die ook wel bekend staat als opleidingsteam, wordt ze direct ook de absolute kopvrouw.

Gat richting de top verkleinen

Ook haar nieuwe trainers zijn behoorlijk in hun nopjes met de komst van de ervaren Lancee. "Met Gioya halen we een rijder die zowel op de langebaan als op de marathon heeft bewezen te kunnen winnen`", meent Post tegenover Schaatsen.nl. "Het is mooi dat ze voor ons heeft gekozen. Wij geloven in haar, zij in ons. Gioya zal een prachtig speerpunt zijn voor de rest van de ploeg. Onze ambitie als team is om uiteindelijk mee te draaien met de beste schaatsers."

Bij Team Speelman hopen ze met de komst van de Nederlandse kampioene om het gat naar de absolute topteams wat te dichten. "Met Lancee zetten we deze stap direct. Ze heeft het niveau al waar we met z’n allen naartoe willen. Ik ben ervan overtuigd dat Gioya haar plafond nog niet heeft bereikt. De gesprekken die we hebben gevoerd met haar geven veel vertrouwen. Met de juiste balans en structuur ben ik ervan overtuigd dat ze stappen gaat maken."

