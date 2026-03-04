Dat sport emotie is, is al langer bekend. Maar sport kan ook helpen met het verwerken van emoties, zelfs al zijn ze nog zo vers. Dat was het geval bij Evelien Vijn tijdens de NK allround. Het schaatstalent kreeg vlak voor het begin van het toernooi een zware klap te verduren, maar is trots dat ze desondanks heeft 'gevochten' om er toch bij te zijn.

Over de NK allround bij de vrouwen is al veel geschreven. Vooral de keuze om van tevoren al drie rijdsters aan te wijzen voor de WK allround, waardoor er bij de NK buiten de titel niks was te verdienen, zorgde voor veel commotie. Maar in de luwte was er ook nog de deelname van Evelien Vijn, die zichzelf bij elkaar moest rapen om toch mee te doen.

Moeilijke aanloop

In een openhartig interview na afloop van de NK allround vertelt Vijn over de lastige aanloop die ze heeft gehad naar het nationale kampioenschap. "Ik ben wel blij dat het er weer opzit, want ik voelde me niet helemaal fit", begint een geëmotioneerde Vijn in gesprek met Schaatsen.nl. "En afgelopen week is er veel gebeurd. Mijn opa is net overleden. Hij was mijn grootste fan en ik ben heel blij dat ik hier dit weekend voor hem kon rijden."

Voor de 23-jarige atlete van Team Staan-CTS was de voorbereiding op het toernooi dus heftig. Ondanks haar grote verlies gebruikte Vijn de situatie juist ook om kracht uit te putten. "Ik weet zeker dat hij trots is dat ik hier stond en heb geknokt", vertelt het schaatstalent daarover. "Dat is ook wat hij had gewild."

'Hij was er altijd'

"Mijn opa was er altijd voor mij en hij ging altijd met me mee naar trainingen en wedstrijden. En hij supporte mij in alles wat ik deed", vervolgt de rijdster. "Hij stond altijd achter me en vond het gewoon mooi als ik er voor vocht en er voor ging. Dat heb ik dit weekend gedaan dus daar ben ik wel heel trots op", besluit Vijn.

NK allround

En het schaatsen ging Vijn goed af. Met haar 23 jaar is ze nog relatief jong, maar toch kan ze terugkijken op een verdienstelijk kampioenschap. Op de 5000 meter kwam de Noord-Hollandse tot de tweede plek. Uiteindelijk eindigde ze als achtste op de NK allround, die door Gioya Lancee werden gewonnen.

Carrière Vijn

Vijn timmert al enige jaren aan de weg in de schaatssport. Ze staat bekend als specialiste in de lange afstanden, vooral de 3000 meter en 5000 meter. Daarom is ze ook een bedreven allround-rijdster. Namens Nederland behaalde ze bovendien een Europese titel in 2026 in Polen op de ploegenachtervolging.