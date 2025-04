Nederlandse oud-topschaatser kan niet stilzitten tijdens pensioen: 'Dat vind ik belangrijk'

Ruim twee weken geleden maakte Hein Otterspeer bekend dat zijn schaatscarrière voorbij was. De voormalig topschaatser kijkt nu terug op een prachtige carrière.

Sinds zijn afscheid van het schaatsen is Otterspeer snel gewend geraakt aan het leven zonder dagelijkse trainingen. Toch blijft zijn drang naar competitie bestaan: volgende maand doet hij mee aan de Ronde van Lekkerkerk, een wielerwedstrijd in zijn geboortestreek. "Lekker joh, koersjes fietsen. Heb ik vroeger in mijn juniorentijd ook veel gedaan. Het is een goede manier om af te trainen, en ja, om het wedstrijdelement erin te houden. Dat vind ik belangrijk. En Lekkerkerk is is een thuiswedstrijd. Ik ben opgegroeid in de Lekstreek. Ik heb de ronde nooit gewonnen, wel een keer als tweede en derde geëindigd. Leuk om daar te beginnen, dat maakt de cirkel rond", zo vertelt Otterspeer aan Schaatsen.nl.

Nederlandse topschaatser verrast met moeilijk besluit: 'Dat zet je aan het denken' Er komt per direct een eind aan de carrière van Hein Otterspeer. De ervaren topschaatser (36) zet een punt achter zijn prachtige loopbaan. En dat terwijl volgend jaar de Olympische Winterspelen in Milaan zijn.

Geweldige herrineringen

Terugkijkend is hij ontzettend blij met de rol die zijn familie speelde tijdens zijn carrière. Voorafgaand aan zijn wedstrijden nam zijn vader altijd contact met hem op. Daarnaast reisden familie en vrienden hem regelmatig achterna. "Dat zijn geweldige herinneringen. Voor mij was het sowieso fijn dat ik mijn successen heb kunnen delen met familie en vrienden op de tribune. Er zijn altijd en overal familieleden mij achterna gereisd om mij te zien schaatsen", aldus Otterspeer.

Nederlandse schaatsers bedanken massaal collega na opvallend nieuws: 'Een legende' Het nieuws dat Hein Otterspeer stopt met schaatsen, houdt de Nederlandse sportwereld bezig. De topschaatser vindt het na een jarenlange carrière mooi geweest en stopt zijn schoenen op 36-jarige leeftijd in het vet. Daar willen zijn collega's niet geruisloos aan voorbij gaan.

'Dat is zoveel waard'

Eén moment staat nog op zijn netvlies gebrand. "Het is onvergetelijk dat ik op het WK Sprint van 2013 in Salt Lake met mijn broers mijn eerste podiumplaats op een WK heb kunnen vieren, aan de andere kant van de planeet. Kleine momenten, maar zoveel waard."

Einde van een succesvolle carrière

Otterspeer maakte eind maart bekend dat hij per direct een punt achter zijn schaatscarrière zette. "Ik heb het niveau nog steeds, maar het wordt lastig er voor de Olympische Spelen nog een stapje bij te zetten", legde hij uit. "Dat zet je aan het denken en heeft me tot dit besluit gebracht."

De voormalig schaatser kende in zijn jarenlange carrière vele successen. Maar liefst vier keer werd hij Nederlands kampioen sprint. De laatste keer was eind 2022. Toen was Otterspeer al 34 jaar en werd daarmee de oudste sprintkoning van Nederland ooit.