Nederlandse schaatsers bedanken massaal collega na opvallend nieuws: 'Een legende'

Het nieuws dat Hein Otterspeer stopt met schaatsen, houdt de Nederlandse sportwereld bezig. De topschaatser vindt het na een jarenlange carrière mooi geweest en stopt zijn schoenen op 36-jarige leeftijd in het vet. Daar willen zijn collega's niet geruisloos aan voorbij gaan.

De ervaren schaatser van Team Reggeborgh gaf kort na het schaatsseizoen aan dat hij stopt met schaatsen op het hoogste niveau. Dat levert honderden reacties op op Instagram, onder meer van een hoop bekenden uit de schaatswereld.

Jenning de Boo noemt zijn oud-ploegmaat 'een legende'. Voormalig topschaatser Mark Tuitert bedankt Otterspeer openlijk vanwege zijn jaren op het ijs. Femke Kok vindt Otterspeer een 'topper', Jorrit Bergsma noemt hem een 'champ'. Ook Antoinette Rijpma-De Jong heeft wat mooie woorden over. "Thanks voor alles Hein!" Daarnaast bedanken ook Marrit Fledderus, Stefan Westenbroek en Wesly Dijs de oudgediende.

Waarom stopt Hein Otterspeer?

Otterspeer legde onder meer aan de NOS uit waarom hij het tijd vond om te stoppen. "Soms word je met je neus op de feiten gedrukt en ga je naar jezelf kijken: waar sta ik en waar kan ik nog naartoe?" De concurrentie in Nederland is moordend en het is nog maar de vraag of Ottenspeer zich zou plaatsen voor de Spelen van volgend jaar in Milaan.

Lastig om nog stapje te zetten

Hoewel Otterspeer overtuigd is van zijn kwaliteiten, ziet hij onder meer Jenning de Boo, Tim Prins en Joep Wennemars sensationele stappen maken en weet dat het daarom nog beter moet om weer op de Spelen te staan. "Ik heb het niveau nog steeds, maar het wordt lastig er voor de Olympische Spelen nog een stapje bij te zetten."

Op zijn eigen Instagram waar alle lovende reacties krijgt, bedankt hij iedereen die hem in al die jaren heeft geholpen. "Dit is het jongens. Ik stop met schaatsen. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan mijn carrière, het was fantastisch."