De Nederlandse schaatscoach Remmelt Eldering voelt zich aan de andere kant van de oceaan als een vis in het water. Hij maakte na de Olympische Winterspelen van 2018 de overstap naar de Canadese bond en traint daar toppers als Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Connor Howe. Hij is inmiddels zó ingeburgerd, dat hij Nederlandse woordjes al is vergeten.

Ruim zeven jaar is Eldering nu coach bij de Canadese schaatsploeg. Hij is al weken bezig met de voorbereiding op het nieuwe, olympische seizoen, maar kon pas deze week voor het eerst op het razendsnelle ijs van Calgary. Daar kwam hij niet op het Nederlandse woord om de gretigheid bij zijn schaatsers te omschrijven. “Sommige rijders riepen: ‘Ik wil onderhand wel schaatsen’. Ja, ja, jongens, nog even geduld, reageerde ik. Het zal snel gebeuren. Ze waren echt een beetje antsy, zeggen we in Canada. Tja, hoe zeg je dat in het Nederlands…?”, tekende schaatsen.nl op uit zijn mond.

Niet weg uit Canada

De Fries, succescoach van Esmee Visser, voelt zich helemaal Canadees en is voorlopig niet van plan om terug te keren naar Nederland. Ooit vast wel weer, zegt hij, want hij heeft natuurlijk vrienden en familie 'hier' wonen. "Ik zit in het schaatsen, woon in Canada en het draait hier ontzettend leuk. Ik heb een Canadese vriendin (Audrie, red.), een mooi huis, ik ben veel aan het vissen, er komen regelmatig mensen op visite. Het is goed hier, alleen heb ik het idee dat ik ook weer eens naar Nederland wil. Dat hoeft niet voor altijd, wellicht dat er een constructie is te bedenken waarbij ik zo nu en dan in Nederland ben."

Olympische Spelen

Niet alleen voor hem en de rest van de Canadese ploeg is het hét jaar van presteren. Met de Olympische Winterspelen in Milaan in aantocht (februari 2026), moet alles deze periode kloppen en moeten er in de schaatsmaanden puntjes op de i worden gezet. Hij weet hoe het werkt, want hij draaide met de Canadese vrouwen al een succesvol olympisch programma. In 2022 in Beijing oogste de achtervolgingsploeg goud en pakten Weidemann en Blondin individueel twee keer zilver en een keer brons.

'Je hebt er geen fuck aan'

"Of we daar volgend jaar weer aan komen, is de vraag. Dat vind ik mooi: het is niet vanzelfsprekend in een olympisch jaar. Het wordt spannend, met tegenstanders als Joy Beune, Jenning de Boo, Peder Kongshaug. De Spelen zijn alleen leuk wanneer je een, twee of drie wordt. En vier tot de nummer laatst, met alle respect, dat maakt niets uit. Als je vierde wordt op een afstand, is dat een goed resultaat, prachtig zelfs. Begrijp me niet verkeerd. Maar je hebt er geen fuck aan op de Olympische Spelen."

Mannen trainen geeft andere dynamiek

Het grote verschil met de vorige Spelen en nu, is dat Eldering in Canada nu voor het eerst ook met mannen in zijn ploeg werkt. Voorheen waren het alleen maar vrouwen. "Terugkijkend naar de voorbije jaren snap ik soms niet helemaal hoe ik het heb kunnen managen met een team van alleen vrouwen. Maar het is me gelukt. Met die gasten is het een andere sfeer. Isabelle en Ivanie zijn de enige vrouwen in het team, de rest mannen. Dat geeft een andere dynamiek."