De 39-jarige topschaatser Ted-Jan Bloemen telt op het juiste moment weer helemaal mee. De in Nederland geboren Canadees stond op het podium bij de tweede World Cup en lijkt te profiteren van een terugkeer naar zijn oude trainer.

Bloemen, die nu hij in een Engelstalig land woont weleens gekscherend TJ Flowers wordt genoemd, werd in 2018 olympisch kampioen op de 10.000 meter. Ook was hij toen goed voor zilver op de 5000 meter. In 2020 werd hij wereldkampioen op de 5000 meter.

Met de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan in het vizier, is Bloemen weer een serieuze medaillekandidaat. Bij de World Cup in Calgary reed hij naar brons op de 5000 meter. Hij was in die wedstrijd de eerste die het stokoude baanrecord van Sven Kramer verbrak.

Bart Schouten

Eerder dit jaar besloot Bloemen zich weer aan te sluiten bij zijn oude coach Bart Schouten. Die ging als coach van Canada een nieuwe periode in met het Pro Team Calgary. "Ted reed niet helemaal lekker afgelopen seizoen en vroeg me eerst of ik hem zou kunnen helpen", vertelde Schouten aan Schaatsen.nl.

In een nieuwe aflevering van de NOS Schaatspodcast schetst Bloemen de achtergronden van zijn keus. Over zijn samenwerking met trainer Remmelt Eldering vorig seizoen zegt hij: "Ik heb heel goed met hem gewerkt, hoor. Maar ja, ik heb geen tijd om een relatie op te bouwen. Dit is mijn laatste seizoen. Ik dacht na vorig seizoen: als ik er echt nog wat van wil maken, dan kan ik dat het best met Bart doen."

Calgary

Bloemen woont vlak bij de ijsbaan in Calgary. Het is een kwartiertje fietsen van huis naar de Olympic Oval. Sowieso is het een prachtige plek om te fietsen, met het bergachtige landschap. Mede-interviewer Mark Tuitert, net als Bloemen een olympisch kampioen, heeft gehoord dat de faciliteiten van de Canadese schaatsbond een tikje armoedig zijn. "Het is toch wel amateuristisch, voor zo'n groot wintersportland", stelt hij.

Bloemen gaat niet tegen Tuitert in. "Ja, ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Het is wat het is. Of ik kan rondkomen? Ja, ik kan rondkomen, maar daar is het ook mee gezegd. Het gaat een beetje ten koste van mijn spaarrekening."

Reageer en praat mee!