Wat er ook gebeurt, topschaatsster Miho Takagi stopt na komend seizoen met het financieren van Team Gold. Dat is de trainingsploeg onder leiding van de Nederlandse schaatscoach Johan de Wit, waarin bijna alle toppers uit Japan en China samen trainen op jacht naar topprestaties. "Jammer voor de schaatssport", zegt De Wit in De Volkskrant.

Takagi kijkt van seizoen tot seizoen of ze überhaupt nog doorgaat met schaatsen. Maar daar is voor de 31-jarige Japanse dit jaar geen twijfel over. Alle ballen gaan op de Olympische Winterspelen in Milaan in februari 2026. Daar kan ze de succesvolste olympiër ooit worden van haar land. Twee medailles zijn er nodig in Italië om op het recordaantal van negen te komen. Kansrijk is ze zeker. Op de 1000 meter is ze al jaren de grote concurrente van Jutta Leerdam. Op de 1500 meter en de ploegenachtervolging zit ze Nederland ook regelmatig dwars.

Nieuwe techniek

En dat allemaal dankzij De Wit. De Nederlander helpt Takagi tot grote hoogtes te komen. En voor komend seizoen tovert hij alvast een nieuwe techniek uit de hoge hoed om zijn pupillen een voordeeltje te geven. De Aziatische topschaatsers moeten langer 'hangen' in de bocht. Dat betekent de voet zo laat mogelijk op het ijs zetten tijdens het overstappen. En dat is moeilijk: hoe langer je wacht, hoe groter de kans op vallen. Maar hij ziet dat het werkt. "En ze gaat het doen. Ze gaan meer hangen", zegt hij in De Volkskrant.

'Financieel niet gezond'

De Wit wordt door Takagi ingehuurd om Team Gold te leiden. Hij stuurt zijn facturen naar één van de beste schaatssters ooit. Zij betaalt vervolgens uit eigen zak de rest om het profteam op poten te zetten en te houden. Maar daar komt ná de Spelen verandering in, weet de Nederlandse coach te melden. "Financieel is het ook niet gezond: er moet elk jaar geld bij, en dat doet zij. Alles komt op haar bordje", snapt hij haar beslissing om ermee te stoppen.

Toekomst onzeker

Op LinkedIn verklaart hij zijn steun voor Takagi nog wat meer. "In mijn optiek erg jammer voor de schaatssport, maar uiteraard kan ik me helemaal vinden in deze beslissing", zegt hij. De Wit weet dat met die keuze ook zijn eigen toekomst onzeker is. "Ik zeg tegen iedereen hetzelfde: eerst de Spelen, daarna zie ik het wel." Maar dat hij zijn vak verstaat, blijkt wel uit de lovende woorden van de Aziatische toppers onder zijn hoede. "Coach Johan is de beste coach ever", zegt de Chinese Mei Han.