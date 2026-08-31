Van team wisselen kan heel wat voeten in de aarde hebben, ook voor topschaatsers. Naomi Verkerk (26) verkaste na vier jaar bij Team Novus naar Team Albert Heijn Zaanlander. Daar is ze temidden van stayers een van de weinige liefhebbers van het kortere werk. De sprintster uit Nieuw-Vennep laat weten hoe het tot nu toe bevalt.

Kijk je naar de resultaten van Verkerk, dan lijkt een switch op het juiste moment te komen. Ze kroop namelijk richting de Nederlandse subtop, maar vervolgens stagneerde die opmars. Bij vier van de vijf vorige Nederlandse sprintkampioenschappen werd ze zesde en bij de NK afstanden eindigde ze nooit hoger dan op plek vijf. Ook plaatste ze zich nog niet voor een EK, WK of Olympische Winterspelen.

Stayers

In gesprek met Schaatsen.nl vertelt de Noord-Hollandse dat ze geen moeite heeft met al die stayers om zich heen. "Uiteindelijk moet je een betere schaatser worden en dat geldt zowel voor de lange afstanders als voor mij", zo zegt ze nuchter over de opvallende overstap die voor haar dus niet zo bijzonder lijkt.

"Ik heb een goede zomer gehad en ik ben heel welkom ontvangen door het hele team. De afgelopen periode komt het eigenlijk best overeen met de teamgenoten", meldt ze over de trainingsopbouw. "We zijn nu bezig met de basis, omvang draaien en gewoon fit worden. Dat doen de marathonners en dat doe ik natuurlijk ook. Daar horen sprintjes bij op de fiets en ook duurritten."

Specialiseren

Wel verwacht ze dat zodra de competitie begint, er meer vormen van specialisatie worden toegepast. "Zeker de topsnelheidtraining, dat wordt wel een focus voor mij", zo kijkt ze vooruit.

"Ik kan efficiënt schaatsen op hoge snelheid goed van ze leren." Andersom komt Verkerk eerder op topsnelheid dan stayers, dus tijdens trainingen kunnen collega's ook een paar rondjes achter haar aanhaken om zo aan hun tempo te werken.

Winterspelen

Verkerk was op het olympisch kwalificatietoernooi in december nog dichtbij plaatsing voor de Olympische Spelen in Milaan. Ze werd derde op de 1000 meter en had daarmee een virtueel plekje bemachtigd, maar die plek ging naar de gevallen Jutta Leerdam.

Eind oktober worden de poorten van Thialf geopend voor het World Cup kwaliticatietoernooi. Dat kan worden gezien als echte start van het nieuwe seizoen, want daar moeten de Nederlandse toppers al in vorm zijn om tickets te pakken voor het wereldbekercircuit.