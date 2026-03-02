Schaatsster Pien Hersman rondde het Nederlands kampioenschap sprint af als nummer negen. Dat was niet het resultaat waar de dochter van ex-topschaatser Martin Hersman op hoopte. Teleurgesteld zet ze een punt achter het seizoen.

De 22-jarige Hersman rijdt inmiddels drie jaar voor Team IKO-X2O, maar in die periode is ze nog niet echt doorgebroken. Bij de NK sprint bleef ze ver verwijderd van kwalificatie voor de WK sprint, komend weekend in Thialf. Nummer twee Marrit Fledderus had in het klassement circa 2,3 punten minder dan Hersman, wat een behoorlijk grote marge is. Suzanne Schulting werd de kampioene.

'Shitty NK'

Hersman, die erg populair is op Instagram met dik 700.000 volgers, maakt geen geheim van haar gevoelens over het sprinttoernooi. Ze schrijft: "Een klote NK. Het was niet mijn weekend. Het was zwaar, maar ik heb ervan geleerd. Bedankt voor alle steun. Het publiek in Thialf is erg bijzonder. Ik zie jullie volgend seizoen."

©Instagram Pien Hersman

Na die slotopmerking plaatst ze een emoticon van een zwaaiende vrouw, als teken dat ze afscheid neemt. En in haar story op Instagram is te zien dat ze dat ook letterlijk deed: ze deelt beelden van een vliegtuig dat volgens haar bijschrift op weg is naar Inssbruck, in het zuidwesten van Oostenrijk.

Jesper de Jong

Over steun gesproken: die kreeg ze onder meer van de Nederlansde tennisser Jesper de Jong. Hij is de vriend van Hersman. De tennisser was samen met zijn 'schoonouders' Martin Hersman en Colette Zee, vroeger ook schaatsster, aanwezig in Thialf. Hij zette er iets van op zijn Instagram-verhaal, ook werd hij opgepikt door de camera's van de NOS. De Jong kwam niet door het kwalificatietoernooi van ATP Dubai, waardoor er ruimte ontstond om naar zijn vriendin te kijken.

Drie jaar geleden kwam de toen 19-jarige Hersman over van het KNSB Talent Team Noordwest. Ze werd in het seizoen daarvoor wereldkampioen teamsprinbij de junioren.