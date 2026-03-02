Schaatstrainer Bart Schouten was bij de Olympische Winterspelen aan het werk voor de schaatsers van Pro Team Calgary. Uitgerekend de succesvolste rit van zijn pupillen liep hij mis. En dat heeft een dramatische oorzaak.

De in Haarlem geboren Schouten heeft al diverse toppers onder zijn hoede gehad, zoals Chad Hedrick, Denny Mirroson en Ted-Jan Bloemen. Momenteel is hij hoofdtrainer van de internationale schaatsploeg Pro Team Calgary, waarin hij is herenigd met Bloemen.

Fietsongeluk

Op vrijdag 20 februari 2026 ging hij een stukje fietsen. Er zat een gat tussen de training en de 1500 meter voor vrouwen en hij wilde dat opvullen met een ritje door olympisch Milaan.

"Tijdens die rit kreeg ik een ongeluk met de racfiets, waaraan ik geen herinneringen heb overgehouden", vertelt hij aan Schaatsen.nl. "Op een politievideo leek ik te worden aangetikt door een passerende auto, of moet ik zijn gevallen door losliggend grind op de weg. Da’s moeilijk te zeggen, ook omdat ik het zelf niet heb gezien. Ik hield er schaafwonden en een hersenschudding aan over, maar ik ben bovendien zo’n zes uur kwijt van de periode vlak voor en na het ongeluk."

Ziekenhuis

Daarna werd Schouten getest en onderzocht op van alles. Er bleek geen acute reden te zijn om hem nog langer in het ziekenhuis te houden. Na een overnachting ter observatie werd hij ontslagen uit het ziekenhuis. "Of ik alweer de oude ben, is moeilijk te zeggen. Ik doe rustig aan, want die hersenschudding is er nog steeds", merkt Schouten.

Hij is wel aanwezig bij de WK allround en sprint van komend weekend in Thialf. Maar dan louter als toeschouwer en niet als coach op het ijs. "Want het is beter voorlopig niet mijn hoofd te stoten", zegt hij.

Thorup

De wedstrijd die hij door het ongeluk misliep was uitgerekend een historische gebeurtenis. De Deense schaatser Viktor Thorup werd de zaterdag erna tweede op de mass start, achter Jorrit Bergsma. Het is de eerste individuele medaille ooit voor een Deen op de Winterspelen.

"De dag voor mijn race raakte mijn coach Bart Schouten betrokken bij een auto-ongeluk", zegt Thorup. "Hij heeft niet eens bij mijn race kunnen zijn."