Succesvolle Nederlandse schaatscoach keert terug met speciale missie: 'Wil hem van dienst zijn'

De Nederlandse schaatscoach Bart Schouten keert toch weer terug langs de schaatsbaan. De 57-jarige Haarlemmer nam een jaar geleden een sabbatical van het ijs, maar heeft een nieuw doel voor ogen nadat de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen zich meldde. "Hij vroeg of ik hem zou kunnen helpen."

Schouten stond liefst veertien jaar aan het roer van de Canadese schaatsbond, maar vond zijn bondscoachschap in 2024 genoeg geweest. Daarvoor was hij ook coach van de Amerikaanse en Duitse schaatsers. Hij begon met een nieuwe passie, waarin zijn coachkwaliteiten zeker niet verdwenen: het coachen van coaches.

Het feit dat de man die meerdere schaatsers naar olympische medailles bracht nog altijd interesse had in coaching, bracht de 38-jarige Bloemen in beweging. "Ted reed niet helemaal lekker afgelopen seizoen en vroeg me eerst of ik hem zou kunnen helpen. Dat werd uiteindelijk de vraag of ik hem in zijn slotjaar zou kunnen begeleiden. Kort erop kreeg ik een soortgelijk verzoek van het Deense koppel Viktor Thorup en zijn vrouw Sofia. Toen had ik zoiets van nou ja, waarom niet?", vertelt hij aan Schaatsen.nl.

Inmiddels heeft hij gesprekken gehad met zo'n twaalf schaatsers om zich ook bij het team toe te voegen.

Olympisch kampioen

De Nederlandse Canadees reed een teleurstellende WK afstanden, maar hoopt in het laatste jaar van zijn carrière alsnog te knallen op de Olympische Winterspelen in Italië. Meerdere schaatsers en schaatssters klopten aan bij Schouten. "Zo is Pro Team Calgary geboren. Tja, het bloed kruipt waar het niet kan gaan. Ik wil Ted graag van dienst zijn, nee, ik wil met hem naar de Spelen van Milaan en daarnaast kijken wat voor team ik kan opzetten in Calgary."

Bloemen pakte in 2018 op de Spelen van Zuid-Korea een gouden medaille op de 10 kilometer. Hij weet dus hoe het is om de ultieme prestatie neer te zetten. "Hij moet weer wat dingen doen die we in het verleden hebben uitgevonden, want hij beschikt over een uitstekende basis", vertelt Schouten verder die zelfs een voorspelling doet. "Er bestaat de kans dat hij opnieuw olympisch kampioen kan worden, met name op de tien kilometer. Op die afstand heeft hij ontiegelijk veel ervaring opgedaan."