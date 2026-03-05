Opnieuw heeft een Nederlandse schaatser een transfer naar een andere ploeg gemaakt. De talentvolle Kayo Vos reed vier seizoenen bij Team IKO-X2O, maar aan die periode komt nu een eind. Vos kiest voor een avontuur bij een andere grote schaatsploeg.

De 22-jarige gaat namelijk aan de slag bij Team Reggeborgh van Gerard van Velde. Vos tekent voor twee seizoenen en hoopt flink wat stappen te maken onder leiding van Van Velde. Vos is een specialist op de kortere afstanden en hoopt zeker op de 1000 en 1500 meter nog veel sneller te worden. Afgelopen weekend werd hij derde op de NK sprint. "Ik ben ervan overtuigd dat als ik met meer middellange afstandsrijders ga rijden, ik daar veel progressie kan maken. Bij Reggeborgh kan ik met toppers als Kjeld Nuis, Tim Prins en Mats Siemons trainen. Daar kijk ik enorm naar uit."

Van rancune richting IKO-X2O is bij de vertrekkende Vos geen sprake. "Ik heb het er enorm naar mijn zin gehad en veel geleerd. Juist daarom voel ik dat dit het moment is voor een nieuwe omgeving." Ook Martin ten Hove, een van de gezichten van Vos' voormalig werkgever, heeft niets dan lof voor de jonge schaatser die jarenlang samenwerkt met onder meer Joy Beune en Pien Hersman. "Wij hebben de afgelopen jaren met veel plezier met Kayo samengewerkt en wensen hem veel succes bij Team Reggeborgh."

Tweede transfer

Het is alweer de tweede transfer van Reggeborgh. Vorige week werd duidelijk dat Merijn Scheperkamp vanaf komend seizoen uitkomt voor de ploeg van onder meer Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Femke Kok. Hij reed jarenlang voor Team Essent, maar de sprinter nam na zeven jaar afscheid van Jac Orie en consorten. Zij zagen dat Louis Hollaar juist de omgekeerde weg bewandelde.

Een flink deel van de nieuwe ploeggenoten van Vos is in elk geval blij met zijn komst. Tim Prins en Stefan Westenbroek reageren verguld onder het bericht met het nieuws op Instagram. Bij de voormalig werkgever van Vos balen ze van zijn vertrek. "Bedankt voor alle momenten op en rond de ijsbaan. Heel veel succes bij Schaatsteam Reggeborgh."