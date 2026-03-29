Het schaatsseizoen zit erop en ook de vakantie ligt inmiddels achter hem, maar voor Stefan Westenbroek stond er nog een opvallende afspraak op de kalender. De 24-jarige sprinter besloot een ingreep te laten uitvoeren om af te rekenen met klachten waar hij al langer mee rondliep.

Westenbroek kende een lang seizoen. Hij maakte deel uit van de Nederlandse sprintselectie en kwam uit op de 500 meter en in de teamsprint, maar grote uitschieters bleven uit. Met onder meer een tiende plek in Hamar en een vijftiende plaats in Thialf eindigde hij vaak net buiten de absolute top.

Stefan Westenbroek kampte met klachten

Wat nu blijkt, is dat Westenbroek in die periode niet volledig klachtenvrij was. De sprinter kampte al langer met hoofdpijn en vermoeide ogen, klachten die hem ook tijdens het seizoen mogelijk parten speelden. Uiiteindelijk besloot hij daarom in te grijpen, om richting het nieuwe seizoen weer zonder die hinder te kunnen presteren.

De schaatser onderging een opvallende operatie. "Onlangs heb ik een ooglidcorrectie ondergaan vanwege hoofdpijn en vermoeide ogen", schrijft Westenbroek bij een video op Instagram waarin te zien is hoe hij vakkundig wordt geholpen. Vervolgens bekijkt hij het resultaat tevreden in een spiegeltje.

Onder de post reageert de kliniek die de behandeling uitvoerde ook nog. "Dank voor het vertrouwen Stefan. Op naar goud!", schrijven zij enthousiast. Westenbroek sluit zelf af met een selfie samen met zijn behandelaar, waarop hij breed glimlachend te zien is. Hopelijk helpt deze ingreep hem om van zijn klachten af te komen en vol goede moed aan het nieuwe schaatsseizoen te beginnen.

Schaatskoppel geniet van vakantie

Voor deze ingreep genoot Westenbroek nog van een welverdiende vakantie. Samen met zijn vriendin en Marrit Fledderus verbleef hij op Curaçao. Op social media deelden de twee beelden van onder meer zonovergoten stranden, snorkelen en een buggytocht door de natuur.

Het schaatskoppel is sinds 2023 samen en rijdt allebei voor Team Reggeborgh. Fledderus kende een bewogen seizoen, maar knokte zich knap terug met onder meer een zilveren plek op het NK sprint en brons op de WK sprint.