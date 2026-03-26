Louis Hollaar maakte dit jaar een vrij moeizaam seizoen door. De schaatser hoopt met zijn overstap naar Team Essent om volgend jaar weer wat meer te groeien. Bovendien wil hij een vast onderdeel worden van de achtervolging. Daar wil Hollaar opmerkelijk genoeg echter wel iets aan veranderen.

Het lukte Louis Hollaar dit seizoen niet om zich te kwalificeren voor de wereldbeker. De specialist op de middellange afstanden, 1000 en 1500 meter, eindigde al vaak in de top 10 van diverse nationale kampioenschappen, maar echt succes bleef lang uit.

EK afstanden

Bij de EK afstanden begin dit jaar was het eindelijk raak voor hem. Daar lukte het Hollaar om op de ploegenachtervolging naar het zilver te rijden, samen met Kars Jansman en Wisse Slendebroek. Zij reden daar echter alleen omdat de echte toppers in voorbereiding waren op de Spelen. Na zijn overstap van Team Reggeborgh naar Team Essent hoopt de schaatser uit Numansdorp zich op dat onderdeel nog meer te verbeteren. Al heeft hij wel een opvallende wijziging in gedachten.

'Nieuwe prikkel'

"Ik verbeterde me niet op de 1500 meter zoals ik gehoopt had, gewild had. Daarom kies ik voor een nieuwe prikkel", laat de 27-jarige Hollaar optekenen over zijn transfer in gesprek met Schaatsen.nl. “Essent heeft een groep met middellangeafstandsrijders. Daarbij wil ik graag de combinatie met de ploegenachtervolging maken. Deze omgeving met allrounders is beter voor mijn ontwikkeling.”

Ploegenachtervolging

Hollaar was in het seizoen 2023/2024 al een aantal keer onderdeel van de achtervolging, maar kwam daar, tot de afgelopen EK, niet meer op in actie. "De afgelopen jaren was er veel gedoe rondom de team pursuit. Omdat ik een goede aanvulling kan zijn, wil ik er de komende jaren zeker op inzetten en het serieus aanpakken", licht hij daarover toe.

Opmerkelijke wijziging

Wel heeft Hollaar een opmerkelijke oplossing tegen de problemen die al jarenlang rond de mannenachtervolging zweven. “Je merkt dat het moeilijk is met een bondscoach, omdat je te maken hebt met verschillende ploegen en belangen", aldus Hollaar. "Een optie is het behouden van een bondscoach, waarbij je vooraf veel duidelijkere afspraken maakt. Je moet het niet te losjes laten. Of je werkt zonder bondscoach en laat de commerciële ploegen tegen elkaar rijden op een kwalificatiewedstrijd. Het beste team mag dan naar de World Cups.”

Op die manier hoopt Hollaar zich, zeker na zijn stap naar Team Essent, te ontpoppen tot vaste rijder. Hij hecht meer waarde aan een sterk team, dan aan de beste individuen. “Uiteindelijk zie je ook dat het beste collectief wint, kijk naar de Amerikanen. Individueel zijn ze niet de besten. Maar als je altijd samen traint en rijdt, ontwikkel je wel een ploeg", meent de Zuid-Hollander. "Nu horen we elke keer hetzelfde excuus bij Nederland, dat er nog nooit in deze samenstelling gereden is. Dat kun je vrij makkelijk tackelen door het of bij de ploegen zelf te houden of door duidelijkere afspraken te maken.”

'Kortste route naar medaille'

Bij zijn open sollicitatie naar het onderdeel vertelt Hollaar ook wat hij kan toevoegen. “Ik heb de snelheid en de inhoud. Afgelopen jaar zag je dat er veel tijd verloren werd in het begin van de rit. Ik heb die snelheid én kan het volhouden tot het einde. In mijn ogen ben ik een heel goede man voor op kop.” Waarom hij zo graag aan de achtervolging wil deelnemen? "Het is voor mij de kortste route naar een WK-medaille", besluit Hollaar met een knipoog.