Team Essent heeft zich versterkt met een specialist op de middellange afstanden: Louis Hollaar. De 27-jarige schaatser uit Numansdorp komt over van Team Reggeborgh. Hij heeft voor twee jaar getekend.

Team Essent, waar Jac Orie de hoofdtrainer is en Sven Kramer de commercieel directeur, verwacht dat er nog veel rek zit in de ontwikkeling van Hollaar.

Zilver bij EK afstanden

Hollaar is een vaste prik in de top 10 bij de NK afstanden. Hij wacht nog op zijn eerste plak, maar werd bijvoorbeeld vijfde op de 1500 meter bij de NK afstanden 2021. Bij de EK afstanden van dit seizoen was hij onderdeel van het team dat zilver greep op de team pursuit, samen met Kars Jansman en Wisse Slendebroek.

"Ik ben blij dat ik mij voor twee jaar aan Team Essent heb verbonden", zegt Hollaar. "Deze ploeg biedt mij de juiste omstandigheden om de volgende stap in mijn carrière te zetten. De 1000- en 1500-metertrein heeft laten zien hoe sterk die is. Dat geeft mij veel vertrouwen."

Teamonderdelen

Die zilveren plan smaakt naar meer, want Hollaar wil blijven investeren in de teamonderdelen. Hij zegt: "In de Team Pursuit zie ik veel potentie, zeker met jongens als Chris Huizinga en Beau Snellink, die al jarenlang ijzersterk presteren internationaal."

De mass start is ook een ambitie: "Ik heb die internationaal al vaker gereden en wil kijken wat ik op dat onderdeel nog kan bereiken."

Jac Orie

Hoofdcoach Orie kijkt uit naar de samenwerking. "Ik vind het leuk dat Louis ons team komt versterken. Ik denk dat er nog veel rek zit in zijn ontwikkeling en kijk er dan ook naar uit om met hem samen te werken en hem verder te helpen in zijn sportieve groei", zegt Orie.

"Daarnaast is hij met zijn kwaliteiten een waardevolle versterking voor ons team en past hij goed in onze middellangeafstandstrein."

