Kjeld Nuis pakte afgelopen weekend voor de derde keer op rij het goud op de 1500 meter bij de NK afstanden. In Thialf troefde de 35-jarige Nuis zijn veel jongere concurrenten Tim Prins en Joep Wennemars af en hij schoof enkele dagen later aan in de talkshow van presentatrice Eva Jinek om daar over te praten. Jinek stelde hem echter een 'foute vraag' in de uitzending.

Nuis rekende zaterdag op de 1500 meter in een rechtstreeks duel af met de 23-jarige Wennemars en bleek uiteindelijk ook nog net ietsje sneller dan de 22-jarige Prins, die bij Team Reggeborgh ook nog zijn ploeggenoot is. Daarmee liet de schaatsveteraan zien dat iedereen ook in het olympische seizoen nog rekening met hem moet houden.

De topschaatser mocht daarop dinsdag aanschuiven in de talkshow Eva om te vertellen over zijn gouden plak van afgelopen weekend en over zijn weg naar de Winterspelen van februari volgend jaar. Nuis moet in Nederland af zien te rekenen met jonge rijders als Wennemars, Prins en Jenning de Boo, maar krijgt in Milan ook nog concurrentie van het 21-jarige schaatsfenomeen Jordan Stolz.

Nuis moest in zijn rit tegen Wennemars in de laatste ronde nog tijd goedmaken en dat leidde tijdens het interview een opmerkelijke vraag van Jinek. "Hoe lekker is het om te jagen op jong vlees?", wilde zij weten. Die vraag liet Nuis even op zich inwerken: "Dat klinkt echt heel fout." "Ik zat me al de hele dag te verheugen om dit te vragen", gaf de presentatrice daarna toe.

'Dat is best wel raar'

Nuis gaat vervolgens toch in op de vraag van Jinek : "Nou, wij gaan tussen kerst en oud en nieuw het OKT rijden. Dat is voor elke schaatser een vrees. Die wedstrijd kun je alleen maar verliezen, want er is geen titel te winnen, maar alleen een startplek voor twee maanden later. Die wedstrijd heb ik ook tegen zijn vader gereden en dat is echt gekke shit."

"In 2010 heb ik het OKT gereden tegen Erben Wennemars, nu rij ik tegen zijn zoon. Ik wil er nog niet te veel over nadenken. Dat is best wel raar. Hij rijdt net als zijn vader. Erben ging er als een bezetene in. Joep is net zo, maar nog beter. Die glijdt door en het is vet om tegen zo iemand te rijden."

Nuis weet dat hij met al die jonge concurrenten op de toppen van zijn kunnen moet presteren om weer goud te pakken op de Spelen. "Ik ben nog nooit zo snel begonnen aan een seizoen. Ik ben beter dan ooit, maar vlak achter mij zitten Tim en Joep." Hij mag dus geen moment verslappen: "Dat kan never."