Kai Verbij sleepte afgelopen weekend tijdens de NK afstanden direct een ticket voor de World Cup in de wacht bij zijn comeback. De topschaatser lijkt daarmee ook een kanshebber om zich later dit jaar voor de derde keer in zijn loopbaan voor de Olympische Winterspelen te plaatsen. In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud vertelt Verbij tegen Marianne Timmer over zijn eerdere olympische ervaringen en die zijn niet bepaald positief.

Verbij plaatste zich in 2018 en 2022 voor de Olympische Winterspelen en hoorde beide keren tot de medaillekandidaten, maar hij verliet zowel Pyeonchang als Beijing met lege handen. "Het is heel lastig om positief over te Spelen te praten", erkent Verbij dan ook in de podcast tegen drievoudig olympisch kampioene Timmer.

Pech in Beijing

"Voor Pyeonchang was ik geblesseerd en in Beijing had ik pech", herinnert de topschaatser zich. Verbij hoorde in 2022 op de 1000 meter tot de topfavorieten, maar in zijn rit tegen Laurent Dubreuil ging het helemaal mis. De twee kwamen precies tegelijk op de kruising en aangezien Verbij in de binnenbaan reed, moest hij inhouden om de Canadees voor te laten. Dat kostte dusdanig veel tijd dat hij als laatste eindigde.

Op dat moment was het een groot drama, maar Verbij heeft het inmiddels verwerkt: "Ik kijk er nuchter naar, want dat kan gebeuren. Ik heb er niet wakker van gelegen. Ik vond het wel echt rot dat het gebeurde, want ik reed niet slecht en een medaille zat er echt in. Ik was goed bevriend met Laurent en hij was goed bezig op dat moment. Ik heb die keuze gemaakt en je kunt het niet terugdraaien."

Blessure voor Pyeonchang

Vier jaar eerder sloeg het noodlot niet pas op de Spelen toe, maar ver daarvoor. Verbij liep in aanloop naar de Spelen een blessure aan zijn lies op. "Ik heb wel meerdere malen mijn liezen gescheurd en dit was een heftige. Ze gaven me veertien weken voor herstel, maar de Spelen waren na acht. Uiteindelijk waren er wel mensen die erin geloofden, want een sporterslichaam herstelt veel sneller. Dat is gewoon zo dus uiteindelijk was ik hersteld."

Toch bleek het niet de ideale voorbereiding: "Je verliest een beetje je slag. Mijn eerste wedstrijd na de blessure was de olympische 500 meter. Dus ik had de eerste start pas twee of drie dagen ervoor gedaan. Dat had ik daarvoor niet gedaan en ook geen snelheidstrainingen. Dat was wel pech en niet heel chill." Ondanks de blessure werd hij toch nog negende op de 500 meter en zesde op de 1000 meter.

Nieuwe kijk op de Spelen

Verbij had vroeger als grote droom om een olympische medaille te winnen, maar na twee deelnames kijkt hij toch op een andere manier naar het toernooi: "De Spelen zelf zijn best wel klein. Van buitenaf wordt het heel groot gemaakt, maar als je er bent, schaats je tegen dezelfde mensen. Het voelde voor mij heel klein."

"Olympisch goud is nummer één van wat je wil winnen, maar al die andere titels zijn ook mooi, want dat is tegen dezelfde mensen. Dat besef kwam voornamelijk na Pyeonchang, de eerste Spelen. Voor mij was het geen cultuurshock, maar wel echt iets anders dan ik had verwacht."

Derde deelname in Milaan?

Verbij mag na zijn sterke optreden bij de NK afstanden plotseling weer dromen van een nieuwe deelname aan de Spelen. Hij eindigde op de 1000 meter als vijfde en plaatste zich daardoor voor de eerste World Cups van het jaar. Verbij, die samen met Jutta Leerdam en Ted Dalrymple onderdeel is van Team KaFra, kan zich eind december op het OKT gaan kwalificeren voor de Spelen. Die worden in februari 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo gehouden.

In de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud gaat schaatsicoon Marianne Timmer in gesprek met grootheden uit de schaatswereld. Met schaatsers, coaches en andere prominenten werkt ze toe naar de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026. In deze aflevering is Kai Verbij te gast. Hij won vier gouden medailles op de WK afstanden en werd tweemaal wereldkampioen sprint. Hij laste vervolgens tijdelijk een pauze in en is nu weer op de weg terug als onderdeel van Team Kafka, waar Jutta Leerdam het uithangbord van is.