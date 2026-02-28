Merijn Scheperkamp staat na de eerste dag van de NK sprint in Thialf op plek drie. De verschillen met de mannen voor hem zijn klein. "Tevreden? Njah. Eerlijk gezegd niet echt", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

"Een sprintklassement gaat over vier afstanden", zo weet hij.

"Ik weet dat het dicht bij elkaar staat", vertelt Scheperkamp verder. "Als ik zondag wat dingen beter doe, dan heb ik er vertrouwen in dat het kan. Het waren gemiddelde ritten. Ik merkte bij de 1000 meter dat ik vermoeid aan de start stond, ofzo. Ik weet het niet. Hopelijk kan ik morgen beter van de 500 meter herstellen. Ik dacht: jeetje, moet ik nu alweer?. Dat viel rauw op mijn dek. In die zin heb ik de schade kunnen beperken. Op de 500 meter waren mijn bochten niet helemaal top."

Van Team Essent naar Team Reggeborgh

Scheperkamp vertrekt na zeven jaar bij Team Essent, het eerdere Jumbo-Visma. De 25-jarige sprinter heeft voor twee jaar getekend bij het concurrerende Team Reggeborgh, waar Gerard van Velde en Dennis van der Gun de coaches zijn.

Over de timing van het bekendmaken van de overstap, daags voor de NK sprint, zegt hij: "Dan kan ik er gewoon open en eerlijk over zijn. Ik wist sowieso dat ik er vragen over zou krijgen. Het gaf me wel rust. Ik heb er lang over nagedacht. Na het OKT heb ik met Team Essent gesproken over hoe we verder gaan. Ik heb mijn visie besproken, ben nog wat wedstrijden gaan rijden en heb gesprekken met andere teams gevoerd. Dat weeg ik tegen elkaar af. Ik sta al een jaar of drie een beetje stil. Dit is misschien het moment om wat anders te proberen. Ondanks dat ik me wel thuis voel bij Team Essent."

Olympisch kwalificatietoernooi

Scheperkamp greep op het olympisch kwalificatietoernooi van eind vorig jaar naast een plek op de afgelopen Spelen van Milaan. Scheperkamp werd in 2023 Europees kampioen sprint en veroverde daarvoor al EK-zilver op de 500 meter, maar slaagde er de afgelopen jaren niet in die prestaties te herhalen.