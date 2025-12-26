Dat het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) genadeloos is, bleek vrijdag maar weer. Zo viel Jutta Leerdam op haar geliefde afstand, de 1000 meter. Leerdam krijgt nog een herkansing, maar dat geldt niet voor Dai Dai N'Tab. "Die pijn is onbeschrijflijk groot", stelt schaatsicoon Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Nog voor het eerste startschot was gegeven in Thialf op vrijdag kwam de afmelding van N'Tab binnen. De 31-jarige pechvogel kampte met koorts, waardoor hij zaterdag niet mee kan doen aan de 500 meter.

"Ik moet me met pijn in mijn hart afmelden", schreef een teleurgestelde N'Tab. "De afgelopen vier jaar heb ik al mijn keuzes gemaakt om goed te zijn op dit toernooi. Ik kan dan ook niet in woorden uitleggen hoe pijnlijk dit is en hoe gebroken ik me voel nu ik niet van start kan gaan en mijn droom niet kan najagen"

'De pijn is onbeschrijflijk groot'

In de aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud over de eerste dag van het OKT komt het trieste moment uiteraard ter sprake. Schaatskampioen Marianne Timmer krijgt van presentator Aron Kleven de volgende stelling voorgelegd: "De pijn van Dai Dai N'Tab is onbeschrijflijk groot." Daar is Timmer het volmondig mee eens.

"Dat is natuurlijk voor hem héél zuur, hij heeft de vorige keer de Spelen ook niet gehaald door omstandigheden", weet Timmer. In 2021 werd N'Tab opgeofferd voor een aanwijsplek. "Nu stond hij er goed voor en hij heeft goede wedstrijden laten zien. En dan krijg je griep op het moment dat het OKT begint... Dat is voor Dai Dai heel zuur. Want vier jaar nog een keer wachten, dat wordt een nóg zwaardere strijd", denkt ze.

In 2017 startte N'Tab twee keer vals, waardoor zijn OKT ook al naar puin was. Het zit de pechvogel dus niet mee. "Je wil heel graag een keer de Spelen meemaken. Nu had hij echt kans, want hij was teruggekomen van een zware blessure. Om dat nog een keer vier jaar te doen, dat lijkt me fysiek heel zwaar", is Timmer van mening. Ook mentaal zal het lastig worden, denkt ze. "Hij heeft al zó veel tegenslagen gekend, dus ik leef met Dai Dai mee."

