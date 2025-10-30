Jenning de Boo bereidt zich momenteel voor op de NK afstanden, maar heeft ook al een heel ander toernooi in zijn hoofd. De Nederlandse schaatsers vrezen namelijk allemaal het OKT, eind december. "Dat is wel een dingetje."

Het OKT staat voor olympisch kwalificatietoernooi. De naam zegt het al: daar moeten de tickets voor de Olympische Winterspelen worden verdiend. Die zijn dit keer in februari 2026 in Milaan. De Boo hoopt zich te plaatsen voor de 500 en 1000 meter, nadat hij afgelopen seizoen al eerste en tweede werd op die afstanden bij de WK.

Het zal dan allemaal op die paar dagen moeten gebeuren voor De Boo. Hij moet dan in topvorm zijn en bovenal geen fouten maken. Iets meer dan een halve minuut op de 500 meter, iets meer dan een minuut op de kilometer. Zolang moet alles vlekkeloos verlopen, of een ticket voor de Olympische Spelen wordt opeens onzeker.

'Het wordt zo groot gemaakt'

Dat brengt enorme druk met zich mee, beseft De Boo ook. Hij spreekt over het OKT met het AD. "Mensen die onderweg naar de baan huilend van de stress in de auto zitten. Dat toernooi wordt zo opgeblazen. Zo groot gemaakt. Sommigen zijn zenuwachtiger voor dat toernooi dan voor de Spelen zelf."

"Dat OKT is wel een dingetje", gaat hij met een lach verder. De 21-jarige topsprinter kijkt er dan ook niet naar uit. "Die verhalen zorgen niet echt voor een geruststellende gedachte. Het is een toernooi waar geen titel te winnen valt. Daar heb ik niet zo veel mee."

Extra kans voor Jenning de Boo

Nederland mag waarschijnlijk negen mannelijke schaatsers naar de Olympische Spelen sturen, mits 'we' het de komende periode goed doen op de World Cups. Die negen rijders moet TeamNL verdelen over alle afstanden. De Boo, die inzetbaar is op twee onderdelen, maakt daardoor een goede kans.

Stel dat het nu helemaal fout gaat voor de Groninger op het OKT, kan hij alsnog een wildcard krijgen vanuit Nederland. TeamNL mag drie mannelijke en drie vrouwelijke schaatsers 'inruilen' om de kans op medailles te vergroten. Om die reden gingen Sven Kramer en Marcel Bosker in 2022 naar de Spelen.