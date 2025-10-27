Jenning de Boo maakt zich op voor de NK afstanden, die komend weekend op het programma staan in Heerenveen. Het is de plek waar hij zich wil kwalificeren voor de World Cups, want daar heeft hij een bijzonder doel voor zichzelf gesteld.

De NOS ging half september bij Team Reggeborgh op bezoek in Spanje, waar de schaatsers op trainingskamp waren. Daar verklapte De Boo dat hij 'de snelste ooit' hoopt te zijn. "Bijvoorbeeld op de 500 meter, daar zit ik dichter bij dan op de 1000. Ik heb de Nederlandse records al, maar het allervetste is natuurlijk om de allersnelste ooit te zijn. Dat is een doel die ik en vele anderen zullen hebben."

De Boo staat momenteel op de zesde plek aller tijden. Hij reed in januari van dit jaar 33,87 seconden op de 500 meter in Calgary. Pavel Kulizhnikov is nog altijd de houder van het wereldrecord met een tijd van 33,61. Jordan Stolz, de grote concurrent van De Boo, kwam tot 33,69. De Amerikaan staat daarmee op de tweede plek.

'Daar gaat het niet gebeuren'

De Boo zal dan vroeg in het seizoen moeten pieken, want de World Cups in Calgary en Salt Lake City - de snelste ijsbanen ter wereld - staan al in november op het programma. De 21-jarige Groninger weet ook: "Op de Spelen gaat het (rijden van een wereldrecord, red.) niet gebeuren. Eerst moet ik me natuurlijk gewoon plaatsen, ook voor de World Cups. En dan in Salt Lake of Calgary hoop ik gekke dingen te kunnen doen."

Stolz zal dezelfde droom hebben, naast presteren op de Olympische Winterspelen. "Ik denk dat hij ook dit seizoen alles op alles gaat zetten", vreest De Boo over zijn leeftijdsgenoot. "Stolz is kneitergoed. Ik ben zeker blij dat hij er is. Zonder hem had ik niet het niveau gehaald waar ik nu op ben."

NK afstanden

De Boo maakt zich eerst op voor de NK afstanden, komend weekend in Heerenveen. Hij heeft zich ingeschreven voor de 500 en 1000 meter. De afgelopen twee jaar pakte hij goud op die onderdelen.