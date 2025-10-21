Het schaatsseizoen moet officieel nog beginnen, maar toch maakte Davide Ghiotto al flink wat indruk. De Italiaan reed bij een trainingswedstrijd een razendsnelle tijd in het Duitse Inzell en gaf daarmee een waarschuwing af aan de Nederlandse rijders. Schaatsicoon Marianne Timmer denkt echter dat onze landgenoten niet hoeven te wanhopen.

Voor de Nederlandse rijders begint het seizoen eind deze maand met de NK afstanden, maar voor de buitenlandse rijders ziet het schema er net even anders uit. Waar onze landgenoten veelal trainen in Thialf en daar al wat officieuze wedstrijden afwerken, verzamelde een groep rijders uit allerlei landen zich in Inzell voor een trainingswedstrijd.

Ghiotto maakte daar ontzettend veel indruk. Hij knalde naar de winst in 6.04,52 en daarmee zorgde hij voor een bijzondere prestatie. Het was namelijk een baanrecord. De Italiaan reed het oude record van 6.06,28 uit de boeken. Die tijd stond overigens ook al op zijn naam. De concurrentie volgde allemaal op meer dan tien seconden.

'Dan zijn de rollen weer omgedraaid'

Timmer vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat de Nederlanders niet hoeven te wanhopen: "Elk seizoen zag je die tijden uit Inzell, Salt Lake City en Calgary en dan dacht je: oh my god, dat is zo hard. Hoe moet je daar tegenop boksen? Tot dat het moment komt dat iedereen op hetzelfde toernooi komt. Dan zijn de rollen vaak weer omgedraaid."

Ze vindt het knap van Ghiotto, maar wil nog geen conclusies trekken. "Leuk, gaaf gedaan, maar ze gaan elkaar straks ontmoeten. Dan zijn de omstandigheden gelijk en is het een heel ander verhaal. Je bent er niet geweest dus misschien was alles wel perfect. Ik weet dat als je elkaar op de baan ontmoet bij de World Cups dan zijn de kaarten weer anders geschud."

Advies aan Nederlanders

Timmer vindt dan ook dat Nederlandse concurrenten als Chris Huizinga, Beau Snellink, Jorrit Bersgma, Marwin Talsma, Marcel Bosker en Patrick Roest zich niet van de wijs moeten brengen. "Ieder zit in een eigen proces. Ghiotto moet dit ook maar vast zien te houden, ik zou daar niet wakker van liggen. Tuurlijk neem je dat mee, maar je zult zien dat het weer anders ligt als je elkaar tegenkomt. Geen stress, gewoon je eigen lijn blijven volgen. Het wordt nog heel spannend dit seizoen."