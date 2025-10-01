Nog maar drie maanden en dan staat het immens spannende Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) op de agenda. Tussen 26 en 30 december krijgen Nederlandse schaatsers de kans zich te plaatsen voor de Winterspelen in Milaan. Ook Kai Verbij doet een gooi. In hun Sportnieuws.nl-podcast bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As zijn opvallende terugkeer.

“Het begint nu wel echt te kriebelen, dat schaatsen”, zegt Van As, liefhebber en al jaren samen met schaatsicoon Sven Kramer. “De eerste trainingswedstrijden zijn gereden in Thialf. De schaatsers kunnen nu zien hoe de concurrentie ervoor staat, maar ook hoe ze er zelf aan toe zijn. Het wordt heel spannend.”

Vertrouwen bij Verbij

Hoog haakt in en kijkt naar de Nederlandse bezetting op de korte afstanden: “Wie schat jij nu in als grote kanshebber voor de Spelen? Eerder een jong talent of een ervaren rot, zoals Kjeld Nuis of Kai Verbij? Hij deed nu ook weer mee, toch?”

“Hij had al 573 dagen geen wedstrijd meer gereden”, zegt Van As verbaasd over de 31-jarige Verbij. Hoog vult aan: “Hij zegt zelf dat hij nog 30 tot 40 procent kans heeft op de Spelen. Blijkbaar heeft hij er toch vertrouwen in.”

Ervaring of jong talent?

Volgens Hoog kan dat vertrouwen uit zijn ervaring komen. Van As nuanceert: “Dat helpt zeker bij zo’n kwalificatietoernooi. Maar qua snelheid en groei… op een bepaalde leeftijd maak je geen grote sprongen meer. Dan ben je nog steeds heel goed en ervaren, maar echt stappen vooruit zetten lukt dan niet meer.”

Hoog kijkt daarom ook naar de nieuwe generatie: “Dan zet je misschien eerder in op een Jenning de Boo, die jongere gasten.” Van As: “Het wordt hoe dan ook spannend. Maar als ik moet voorspellen of Verbij de Spelen haalt: ik denk het niet.”

Hoog sluit zich daarbij aan: “Hij is er zo lang uit geweest. Kijk wat er nu allemaal rondloopt, er zijn echt veel goede schaatsers.”

Verbijstering om uitspraak

Vooral één uitspraak van Verbij zorgt voor nog meer verbijstering bij Van As: “Hij zei in een interview dat hij nog moest wennen aan de bochten en dat hij nog niet sterk genoeg is. Dan denk ik: huh? Je moet er nú toch klaar voor zijn?! Je hebt niet veel tijd meer om nog beter te worden.” Met die verbazing sluiten Hoog en Van As hun discussie over Verbij af.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week komen onder meer het matige spel van Ajax, het succesvolle WK roeien en de mogelijke verschijning van Van As of Hoog in een realityprogramma aan bod. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: