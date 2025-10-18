De eerste grote schaatswedstrijden moeten nog worden verreden, maar er zijn al toppers die bijzondere prestaties hebben neergezet. Femke Kok verbrak recent nog het baanrecord van Thialf op de 1500 meter. En zij is niet de enige die nu al in topvorm is. Een geduchte concurrent voor de Nederlanders baarde dit weekend opzien met een bijzondere tijd.

Het gaat om de Italiaan Davide Ghiotto. De 31-jarige is een specialist op de lange afstanden en is al jarenlang een van de favorieten voor bijvoorbeeld de 5000 en 10.000 meter op de Olympische Winterspelen in Milaan. Uiteraard wil hij schitteren in zijn thuisland en met de vorm lijkt het nu al goed te zitten.

De man die vorig jaar het wereldrecord op de 10 kilometer verpulverde, baarde dit weekend namelijk opzien in Inzell. In Duitsland vond een zogeheten invitatietoernooi plaats. Er deden voornamelijk Italianen en Fransen mee, maar ook schaatsers uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Slowakije waren van de partij.

Toptijd van Davide Ghiotto

Zij bleken echter niet opgewassen tegen Ghiotto, die een verbluffende tijd neerzette in Inzell. Hij knalde naar de winst in 6.04,52 en daarmee zorgde hij voor een bijzondere prestatie. Het was namelijk een baanrecord. De Italiaan reed het oude record van 6.06,28 uit de boeken. Die tijd stond overigens ook al op zijn naam. De concurrentie volgde allemaal op meer dan tien seconden.

Topfavoriet voor Olympische Winterspelen

Daarmee laat Ghiotto zien dat het met de vorm wel goed zit. Hij was op de vorige Winterspelen in China goed voor een bronzen plak, maar is nu zeker op de slopende 10.000 meter de topfavoriet om in eigen land het goud te pakken. De laatste drie WK afstanden was hij immers de beste op die afstand. Daarnaast is hij dus ook zeer verdienstelijk op de 5000 meter, zo bleek wel in Inzell.

Overigens reed Ghiotto slechts eenmaal sneller op die afstand. Dat was begin 2024 in Salt Lake City. Toen kwam hij tot een tijd van 6.04,23, maar omdat doorgaans zijn de tijden in Salt Lake ook sneller dan in Inzell.

Nederlanders zijn gewaarschuwd

De Nederlandse specialisten op de lange afstanden zoals Chris Huizinga, Beau Snellink, Jorrit Bersgma, Marwin Talsma, Marcel Bosker en de met zijn vorm tobbende Patrick Roest zijn dus gewaarschuwd. Zij hopen later deze maand hun spierballen te laten zien tijdens de NK afstanden in Thialf.