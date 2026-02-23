Nu de Olympische Spelen van Italië er definitief opzitten, kan de focus alweer op het volgende grote schaatstoernooi. Wie denkt dat de topschaatsers de komende weken kunnen rusten, heeft het namelijk goed mis. Komend weekend staan het NK Sprint en NK Allround immers alweer op het programma.

Voor Nederland waren deze Winterspelen zeer geslaagd. Naast al het succes in de shorttrackarena, was het ook op de lange baan een zeer succesvol toernooi voor de Oranje formatie. In totaal behaalde Nederland dertien medailles, waarvan vijf keer goud.

NK Sprint & Allround

Ondanks dat de Spelen er dus pas net opzitten, kan de focus alweer op het volgende prestigetoernooi. Komend weekend, 28 februari en 1 maart, worden in Heerenveen alweer het NK Sprint en het NK Allround afgewerkt.

Startlijst

Op de startlijst vallen enkele zeer grote namen op, die de afgelopen weken nog furore maakte in Milaan. Zo staan bij het NK Sprint bij de mannen de olympiërs Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Joep Wennemars, Sebas Diniz en Tijmen Snel op de deelnemerslijst. Ook de gebeten hond van het afgelopen OKT, Tim Prins, zal van de partij zijn. Bij de vrouwen kunnen er met Femke Kok, Jutta Leerdam en Antoinette Rijpma-de Jong zelfs drie olympische kampioenen meedoen. Ook Suzanne Schulting kan haar opwachting maken in Thialf.

Bij de NK Allround is het deelnemersveld misschien wel net zo sterk. Vanuit Milaan mogen Joy Beune, Merel Conijn, Marijke Groenewoud, Bente Kerhoff, en wederom Rijpma-de Jong direct door naar Friesland. Bij de mannen zien we de gouden Jorrit Bergsma op de lijst staan, net als de veelbesproken Marcel Bosker. Ook hun teammaatjes bij de ploegenachtervolging Chris Huizinga en Stijn van de Bunt mogen deelnemen aan het toernooi.

WK Sprint & Allround

Wel is het nog maar de vraag welke van de olympische deelnemers ook daadwerkelijk van start zullen gaan in Heerenveen. De reden is dat weer een week later ook het WK Sprint en Allround op de planning staan. Ook die wordt gereden in Thialf en vindt plaats tussen 5 en 8 maart.

Olympische toppers als Kok, Leerdam, De Boo en Bergsma zouden voor het WK zomaar eens een aanwijsplek kunnen krijgen. Aangezien er maar zo weinig tijd zit tussen beide toernooien, slechts vijf dagen, is de kans aannemelijk dat schaatsers die het WK rijden het nationale kampioenschap laten schieten. Daar wordt later meer over gecommuniceerd. Maar één ding is zeker. Na de Spelen is het schaatsseizoen zeker nog niet voorbij. Als kers op de taart wachten er in Heerenveen nog twee topevenementen.