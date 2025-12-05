Topschaatsster Marrit Fledderus is dit seizoen geweldig begonnen. Ze rijd record na record en is daar zelf ook verbaasd over. "Ik had je niet eens geloofd als je voor dit seizoen gezegd had dat ik zo hard zou rijden.”

Fledderus plaatste zich tijdens het NK afstanden voor de World Cups en bewijst daar dat ze bij de absolute top hoort. In negen officiële races reed ze dit seizoen al zes keer een persoonlijk record. "Dat is echt bizar. Ik sta daar helemaal niet bij stil", zegt ze in gesprek met Schaatsen.nl.

Het geeft haar een heel goed gevoel. "Mijn laatste 500 meter springt er voor mij uit. Hoewel ik 37,08 reed, voelde ik een lichte teleurstelling omdat het net niet onder de 37 seconden was. Maar ik was heel blij met mijn record en mijn eerste podiumplaats op de 500 meter."

'Heel cool rijtje'

"Bovendien had ik je niet eens geloofd als je voor dit seizoen gezegd had dat ik zo hard zou rijden", vervolgt ze. Wat haar ook verbaast is het feit dat ze dankzij die tijd vierde staat op het lijstje van snelste Nederlandse vrouwen op de 500 meter, achter Femke Kok (36,09), Jutta Leerdam (37,01), Thijsje Oenema (37,06). “Ik heb er helemaal niet bij stilgestaan dat ik zo hoog sta. Heel cool om bij dat rijtje te horen."

Olympische Spelen

In deze vorm zit er misschien wel een deelname aan de Olympische Spelen in voor Fledderus. Het olympisch kwalificatietoernooi vindt plaats tussen kerst en oud en nieuw. "Ik moet hard schaatsen, dan zie ik of het genoeg is voor een olympisch ticket", zegt de 24-jarige. Ze is er nu nog niet mee bezig. "Eerst de World Cup in Thialf, daarna naar Hamar. Ik moet het niet te groot maken. Het heeft geen zin nu al zoveel spanning te hebben.”

Fledderus gaat vrijdagavond van start op de 1000 meter bij de World Cup in Heerenveen. Zondag staat de 500 meter op het programma.

