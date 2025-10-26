Merel Conijn hoopt zich deze winter voor het eerst écht te plaatsen voor de Olympische Spelen. De 24-jarige topschaatsster ging in 2021 al mee naar Tokio, maar destijds als reserve. Zij liep plaatsing toen op bijzondere wijze mis.

Nederlandse schaatsers moeten zich voor de Spelen zien te plaatsen bij het zogeheten olympisch kwalificatietoernooi. De komende editie staat vlak na Kerstmis op het programma, omdat de Olympische Winterspelen in februari 2026 zijn. De rijders doen er dus alles aan om eind december in topvorm te zijn.

Dat was Conijn drie jaar geleden (de Spelen waren door corona in 2021) ook: als 21-jarige schaatsster kwam zij op de 3 kilometer 0,01 seconde tekort en op de vijf 0,1 seconde. In gesprek met De Telegraaf blikt de Amsterdamse daarop terug: "De meeste mensen dachten dat mijn wereld op dat moment was ingestort, maar heel eerlijk? Ik was vooral trots op mezelf. Ik was pas 20 jaar en het was mijn eerste jaar als senior."

'Dat was ook wel een beetje gek geweest, toch?'

"Ik dacht: als ik dit nu al kan, dan kan ik me in de toekomst zeker plaatsen, want ik zit er nu al zó dichtbij. Als ik me trouwens wel had geplaatst voor de Spelen, zou dat mijn eerste internationale wedstrijd worden. Dat was ook wel een beetje gek geweest, toch?"

Natuurlijk baalde Conijn ook. Vooral omdat ze weer zo lang moest wachten op haar volgende kans. Die komt deze winter. Afgelopen seizoen liet zij zien weer in topvorm te verkeren. Op de WK afstanden pakte de schaatsster van Team Albert Heijn-Zaanlander brons op de 3 en 5 kilometer. In februari verbeterde ze ook haar persoonlijke records op die twee afstanden.

Calciumtekort

Conijn heeft lange tijd minder gepresteerd. Eerst liep ze vlak voor de start van het seizoen 2022/2023 een coronabesmetting op en had ze wat problemen doordat ze wat aanpassingen deed in haar voeding. Omdat ze lactose-intolerant is kan ze geen zuivel eten. Bij de ploeg van Jac Orie kwam daar tot overmaat van ramp nog een calciumtekort bij omdat ze vanwege allergieën de zuivelvervangers niet mocht. Dat had ernstige gevolgen. Daardoor mocht ze twaalf weken niet trainen, zakte haar niveau aanzienlijk en werd het tijdperk bij Jumbo-Visma geen succes.