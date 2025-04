Nederlandse topschaatsster gelooft haar ogen niet bij bezoek aan internationale ster: 'Hij kan het'

Veel Nederlandse topsporters waren de afgelopen dagen in de Ziggo Dome bij de optredens van internationale ster Usher. De R&B-zanger zette Amsterdam op z'n kop met z'n grootste hits. Onder anderen Rico Verhoeven genoot er zichtbaar van. Hogerop op de tribunes keek topschaatsster Femke Kok haar ogen uit.

De topsprintster van Team Reggeborgh keek haar ogen uit toen ze de Amerikaanse zanger iets bijzonders zag doen. Usher ging namelijk eventjes op rolschaatsen over het podium, tot grote verbazing van Kok. "Hij kan schaatsen", zet ze op haar Instagram Story tijdens haar bezoek aan het concert in de poptempel in onze hoofdstad.

Femke Kok zag Usher schaatsen. ©Instagram

Parijs en Spanje

Kok zit ook midden in haar vakantie na een bewogen schaatsseizoen. De 24-jarige schaatsster ging met een vriendin naar Parijs en was vorige week nog in Spanje, waar ze lekker ging wandelen. Ze beleefde in 2024 een apart jaar op het ijs, of eigenlijk vooral erbuiten. Vlak voor de start van het seizoen werd bekend dat Kok worstelde met een hardnekkig virus, in de medische wereld omschreven als 'het broertje van Pfeiffer', de 'vermoeidheidsziekte.

Seizoen van ups en downs

Door die ziekte miste Kok het hele eerste gedeelte van het seizoen. Ze kon zich niet plaatsen voor de World Cups en zag zo veel potentiële medailles en prestaties aan zich voorbij gaan. Maar ze herstelde en kwam ongelofelijk sterk terug, vooral op de 500 meters. Op de kortste afstand werd ze onverslaanbaar en pakte ze zelfs goud op de seizoensafsluitende WK afstanden.

Topschaatsster Femke Kok trots op opvallend lichaamsdeel: 'Zo blij mee' De Nederlandse schaatsster Femke Kok is momenteel in Spanje lekker aan het bijkomen van het afgelopen schaatsseizoen. Ze zorgt daarbij goed voor zichzelf.

Jaloezie

Menig topschaatser is jaloers op Kok, die dieper dan wie dan ook kan starten. Zo zei collega-sprinter en wereldkampioen Jenning de Boo al dat hij jaloers is op het katachtige ruggetje van Kok, die zo laag blijft dat ze razendsnel is bij de start. Ook schaatsanalist Erben Wennemars is onder de indruk van Kok.

Topschaatser Jenning de Boo jaloers op 'kattig ruggetje' van Femke Kok: 'Dat doet zij heel mooi' Jenning de Boo kan nóg beter dan zijn Nederlandse record dat hij tijdens de wereldbeker in Calgary reed. De pas 21-jarige topschaatser zette de te kloppen tijd op de 500 meter op 33,87 seconden. Maar kenners zagen het zwakke punt van De Boo weer opdoemen bij de race in Canada. Hij geeft aan jaloers te zijn op ploeggenote Femke Kok.

Olympische Spelen

Kok geldt op de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026 als dé topfavoriete voor goud op de 500 meter. Ook de 1000 meter kan ze aan, maar daarop heeft ze veel meer concurrentie. Erin Jackson was tijdens de wereldbeker de sterkste op de sprintafstand. De Amerikaanse zit echter wel op het einde van haar carrière. Voordat Kok naar de Spelen mag, moet ze tussen Kerstmis en oud en nieuw zich eerst zien te kwalificeren.