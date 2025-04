Topschaatsster Femke Kok trots op opvallend lichaamsdeel: 'Zo blij mee'

De Nederlandse schaatsster Femke Kok is momenteel in Spanje lekker aan het bijkomen van het afgelopen schaatsseizoen. Ze zorgt daarbij goed voor zichzelf.

Het was een mooi seizoen voor de 24-jarige Kok. Ze werd wereldkampioene op de 500 meter tijdens de WK afstanden in Hamar. Ook pakte ze op de WK verrassend zilver op de 1000 meter. Bij beide wedstrijden was ze net iets sneller dan haar landgenote Jutta Leerdam.

Welverdiende vakantie

Na deze knappe prestaties is ze op een welverdiende vakantie. Ze post hierbij jaloersmakende foto's van palmbomen op het strand met een strakblauwe lucht, haar 'happy place', zoals ze het zelf noemt.

In haar volgende story postte ze een selfie met daarbij de tekst: "Geen make-up, maar nog steeds zo blij met mijn wenkbrauwen".

@femke.kok op Instagram

Het is niet voor het eerst dat wereldkampioene blij is met haar wenkbrauwen. Zo bracht ze eerder al een bezoek aan een beautysalon om ze te laten bijwerken. Het resultaat liet ze toen zien in een post op Instagram. "Nog steeds zo blij met m'n wenkies", aldus Kok.

Samenwerking

Maar de schaatster is niet alleen blij met haar wenkies. Zo maakte ze tijdens haar vakantie bekend dat ze een samenwerking is aangegaan met een nieuwe sponsor. Kok is namelijk in zee gegaan met een Zweeds kledingmerk voor sporters. "Blij om deze samenwerking aan te kondigen", aldus de wereldkampioene.

Goede doel

Eind maart zette Kok zich ook in voor het goede doel. Ze bezocht samen met teamgenoten Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Patrick Roest en Marcel Bosker het Princes Máxima Centrum in Utrecht. Daar zijn ze bezig om kinderen met kanker te genezen. 'Het was een mooie, indrukwekkende middag voor de Reggeborgh schaatsers', aldus de ploeg. Kok omschreef het als 'mooie dag'.