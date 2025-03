Nederlandse topschaatsster haakt noodgedwongen af op WK afstanden: 'Het is ontzettend zuur'

De 27-jarige topschaatsster Sanne in 't Hof heeft zich af moeten melden voor de WK afstanden in Hamar. De Schalkhaarse kampt met buikklachten, waardoor ze niet fit genoeg is om mee te doen aan het toernooi.

Na overleg met de staf van Team Essent is besloten dat het medisch onverantwoord is om deel te nemen aan het mondiale titeltoernooi. De nummer twee van de NK afstanden vliegt op korte termijn terug naar Nederland voor verder onderzoek.

In 't Hof, die zaterdag in actie zou komen op de 5 kilometer, is zwaar teleurgesteld dat ze geen acte de présence kan geven in het belangrijkste toernooi van het seizoen. "Ik heb er alles aan gedaan om op tijd fit te worden, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. Het is ontzettend zuur om het seizoen op deze manier af te sluiten. Het is nu zaak om eerst volledig te herstellen. Daarna gaat de focus op het olympisch jaar. Ik kom hier sterker uit."

Vervanger

In 't Hof zou in actie komen tijdens de vijf kilometer, maar zij vliegt dus terug naar huis. Marijke Groenewoud mag daardoor alsnog van start op deze afstand. Zij stond op de reservelijst, waardoor ze alsnog aan de start mag verschijnen van de vijf kilometer. In 't Hof deed tijdens haar laatste World Cups mee aan de 3000 meter en de 5000 meter. In het sterke deelnemersveld van die afstanden wist de Nederlandse bijna altijd een plek in de top vijf te behalen.

Groenewoud kwam deze WK al in actie op de 3 kilometer, waar ze met een negende plek teleurstelde. Joy Beune pakte in het hol van de leeuw het goud, terwijl ze een landgenote meenam naar het podium.

Dromen

Onlangs onthulde In 't Hof tijdens een interview wat haar dromen zijn voor na de schaatscarrière. Zo zou ze graag in een land willen wonen met een bergachtig landschap. "Ik houd van de bergen, voel me daar het gelukkigst. Ooit zou ik wel eens een trailrun of een triatlon willen doen, dat lijkt me supervet. " In 2023 lag In 't Hof al eens langere tijd uit de roulatie omdat ze toen herstellende was van een scheenbeenbreuk die vrij plotseling werd geconstateerd.

Alles over WK afstanden

