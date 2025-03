Nederlandse topschaatsster heeft er de pest in na bronzen plak op WK afstanden: 'Denk dat ik te veel stress had'

Merel Conijn gaat met twee medailles naar huis tijdens haar debuut op de WK afstanden. Donderdag greep ze het brons op de 3000 meter en dat herhaalde ze zaterdagmiddag ook op de 5000 meter. Twee plakken dus, maar stiekem baalde ze flink van de kleur.

Ze moest namelijk Francesca Lollobrigida en Ragne Wiklund voor haar dulden. De Italiaanse pakte het goud en daar had Conijn eigenlijk haar zinnen op gezet. "Ik moet zeggen dat ik een beetje baal", vertelt ze namelijk aan de NOS na haar bronzen race. Want ze ging voor de wereldtitel. "Ik had het geloof dat het kon, dat is best wel zonde."

Opmerkelijke verklaring

Enkele minuten na haar rit zocht ze naar een verklaring. "Misschien heb ik mezelf wel te zenuwachtig gemaakt." Ze reed in de slotrit namelijk tegen Wiklund en daardoor ging het Noorse publiek natuurlijk volledig uit hun plaat. Conijn merkte heel veel spanning in het stadion en daarnaast was ze fysiek ook niet top. "Het schoot best snel op mijn benen. Toen dacht ik: iedereen heeft dit, niet nadenken en rijden."

In de slotronde kwam Conijn nog wat dichterbij Wiklund, die de zeker lijkende wereldtitel nog uit handen gaf op de laatste meters. "Ik voelde al heel snel: ik heb de benen niet", analyseert Conijn. Ik denk dat ik te veel stress had."

Met twee keer brons kan ze op papier desondanks tevreden zijn. Mogelijk komt de voldoening later, want die was er ook aan het eind van het gesprek nog niet. "De hele week om de race heen was ik wel heel erg gebrand op deze. Helaas, maar het is nog steeds heel mooi. Op naar volgend seizoen dan maar."

Geen rol voor Marijke Groenewoud

De andere Nederlandse speelde geen rol van betekenis. Marijke Groenewoud. die de niet fitte Sanne in 't Hof verving, kwam niet in de buurt van het podium. Zij werd zesde. Daardoor kwam er geen Nederlandse opvolgster voor Joy Beune, die geen plaatsing voor de 5000 meter kon afdwingen.

