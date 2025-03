Merel Conijn pakt na waanzinnige strijd brons op 5000 meter bij WK afstanden

Merel Conijn heeft een bronzen medaille gepakt op de 5000 meter bij de WK afstanden in Hamar. Ze reed tegen een waanzinnige Ragne Wiklund die op weg leek naar de wereldtitel. Maar die ging uiteindelijk naar Francesca Lollobrigida.

Marijke Groenewoud rijdt de 5000 meter na de afmelding van Sanne In 't Hof. Zij moest zich wegens ziekte afmelden. Groenewoud heeft daardoor een druk programma deze WK en reed op dit onderdeel geen sterke rit. Ze zette een tijd neer van 7:04.51.

Bijna ging het gruwelijk mis bij gouden schaatsvrouwen op ploegenachtervolging: 'Er zit nog een gat in ook!' Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud reden bij de WK afstanden op de ploegenachtervolging de andere landen helemaal zoek. Nederland won met liefst 2,46 seconden voorsprong op nummer twee Japan de gouden plak. Maar het scheelde weinig of het gouden trio had gefaald.

Italiaanse topper Francesca Lollobrigida maakte haar favorietenrol waar. Zij klokte 6:56.38, daarmee was ze al zeker van een medaille voordat Ragne Wiklund en Conijn in de slotrit in actie kwamen.

'Onzekere' Jutta Leerdam in tranen na teleurstelling op WK: 'Achteraf is het te veel geweest' Het was niet de race van Jutta Leerdam. Haar geliefde 1000 meter verliep niet zoals ze had verwacht en ze moest het uiteindelijk doen met een 'teleurstellende' derde plek. Dit maakte veel emotie los bij de 26-jarige schaatster.

Spannende strijd

Zij begonnen met een valse start aan hun race. Conijn reed met een erg hoog ritme en is meestal het sterkst in de slotfase. Maar ze was niet opgewassen tegen de ijzersterke Wiklund. De Noorse leek in eigen huis op weg naar de titel, maar ze was net niet snel genoeg. Het goud gaat naar de Italiaanse.

Het zilver gaat dus naar Wiklund, die 6:56.57 reed. Conijn pakt brons met 6:58.49. De titel van Lollobrigida is extra mooi omdat ze recent moeder werd.

Merel Conijn wil het verschil maken tijdens WK afstanden: 'Dat mag nooit de toekomst van een kind bepalen' Merel Conijn schaatst tijdens de WK afstanden in Hamar niet alleen voor een wereldtitel. Ze zet zich namelijk ook in voor een goed doel en veel sporthelden steunen de schaatsster in haar bijzondere actie.

Tweede brons voor Conijn

Conijn heeft al een medaille op zak. Ze won ook al brons op de 3000 meter. Groenewoud kwam er daar niet aan te pas, maar pakte wel de titel op de ploegenachtervolging.

Ouders Joy Beune doen enorme investering door dochter: 'Het is een dure hobby voor ons' De ouders van Joy Beune krijgen waar voor hun geld bij de WK afstanden. Hun dochter pakte tot nu toe uit met twee wereldtitels, op de 3000 meter en ploegachtervolging. Nu de carrière van Beune in een opwaartse lijn zit, hebben haar ouders alvast een flinke investering gedaan.

Alles over WK afstanden

Volg alles over de WK afstanden op de online schaatspagina van Sportnieuws.nl, met het laatste nieuws, de rittenschema's, uitslagen, interviews en de opmerkelijke zaken uitgelicht.