Nederlandse schaatstoppers worden met grappige spandoeken massaal aangemoedigd op WK afstanden

Er is veel spektakel op de WK afstanden in Hamar. De Nederlanders vliegen over het ijs en pakken plak na plak. En dat allemaal onder luid gejuich van vele supporters. Daar horen natuurlijk spandoeken bij en sommige zijn wel heel creatief.

Schaatstoppers Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong hebben een paar hele creatieve fans op de tribune. Zo is er een spandoek met "Enjoy", wat verwijst naar Beune. Groenewoud verandert in "Groenegoud" en Rijmpa-de Jong ziet haar achternaam veranderen in De Jong-One.

Joy Beune 'naar de klote' na gouden medaille op WK afstanden: 'Het was een kort nachtje' Joy Beune stond zaterdag niet helemaal fris en fruitig aan de start op de ploegenachtervolging op de WK afstanden in Hamar. Na haar wereldtitel op de 3000 meter deed ze geen oog dicht. "Vanochtend dacht ik wel: shit"

Ploegenachtervolging

De drie Nederlandse schaatssterren deden hun spandoeken eer aan en pakten goud op de ploegenachtervolging tijdens de WK Afstanden in Hamar. Dat deden ze met een ijzersterke rit én een baanrecord van 2.56,09.

Bijna ging het gruwelijk mis bij gouden schaatsvrouwen op ploegenachtervolging: 'Er zit nog een gat in ook!' Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud reden bij de WK afstanden op de ploegenachtervolging de andere landen helemaal zoek. Nederland won met liefst 2,46 seconden voorsprong op nummer twee Japan de gouden plak. Maar het scheelde weinig of het gouden trio had gefaald.

Joy Beune werd op donderdag al wereldkampioene op de 3000 meter. Daardoor stond de schaatster niet helemaal fris en fruitig aan de start op de ploegenachtervolging. Ondanks de vermoeidheid reed ze toch naar het goud. Al ging het wel bijna mis tijdens de race.

Jutta Leerdam

De specialiste op de 1000 meter had een minder succesvolle racedag op zaterdag. Leerdam eindigde op een 'teleurstellende' derde plek tijdens de WK Afstanden op haar geliefde afstand, achter haar grote concurrente Miho Takagi en landgenoot Femke Kok.

Zichtbaar teleurgestelde Jutta Leerdam pakt brons achter grote rivale Miho Takagi en verrassende Femke Kok op 1000 meter Jutta Leerdam heeft het brons gepakt op de 1000 meter bij de WK afstanden in Hamar. Haar grote concurrente Miho Takagi was te sterk voor de Nederlandse schaatstopper. Ook Femke Kok was sneller dan haar landgenote.

Brons was niet waar Leerdam in eerste instantie op had ingezet. De 26-jarige schaatster was ook duidelijk aangeslagen na haar race en kon niet vaak genoeg zeggen hoe teleurgesteld ze was in de race. "Ik heb hem gewoon echt weggegeven, want ze winnen hier gewoon met een slechte tijd. En ik reed zo slecht. Ik baal er echt van", liet Leerdam aan NOS weten.

'Onzekere' Jutta Leerdam in tranen na teleurstelling op WK: 'Achteraf is het te veel geweest' Het was niet de race van Jutta Leerdam. Haar geliefde 1000 meter verliep niet zoals ze had verwacht en ze moest het uiteindelijk doen met een 'teleurstellende' derde plek. Dit maakte veel emotie los bij de 26-jarige schaatster.

Joep Wennemars

Ook de Nederlandse mannen kwamen in actie in Hamar. Joep Wennemars moest de 1000 meter openen en zette een fantastische tijd neer en een baanrecord van 1:08,05. Uiteindelijk bleek dit genoeg te zijn om wereldkampioen te worden. Jenning de Boo en Kjeld Nuis konden niet de tijd van Wennemars kloppen. Ook Jordan Stolz kreeg het niet voor elkaar.

Joep Wennemars zorgt voor sensatie op WK afstanden met wereldtitel en baanrecord Joep Wennemars is wereldkampioen geworden op de 1000 meter bij de WK afstanden in Hamar. 'Een groot wonder en een daverende verrassing', luidt het commentaar bij NOS. Favoriet Jordan Stolz was niet sterk genoeg om de tijd van de Nederlander te verbeteren.

Alles over WK Afstanden

Volg alles over de WK afstanden op de online schaatspagina van Sportnieuws.nl, met het laatste nieuws, de rittenschema's, uitslagen, interviews en de opmerkelijke zaken uitgelicht.