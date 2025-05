Nederlandse topschaatsster zet zich in voor kwetsbare baby's: 'Een krachtige stem en inspiratiebron'

1 op de 7 kinderen in Nederland heeft een moeilijke start omdat ze te vroeg, te klein of ziek geboren worden. Topschaatsster Selma Poutsma was daar zelf één van. Nu zet ze zich in voor deze baby's en hun ouders.

Poutsma verbindt zich als ambassadeur aan Care4Neo, de vereniging voor te vroeg, te klein en ziek geboren baby’s – en hun families. De 25-jarige werd zelf geboren met 34 weken en slechts 1485 gram. Ze weet als geen ander hoe bepalend een kwetsbare start kan zijn.

“Mijn verhaal begon klein – letterlijk. Maar ik heb altijd geloofd in groei, in dromen durven najagen, en in de kracht van doorzetten. Dat wil ik meegeven aan ouders en kinderen die nu aan het begin van zo’n reis staan,” vertelt Selma. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een ware krachtpatser op het ijs: Europees, wereld- en olympisch kampioen shorttrack, en een vaste waarde in het Nederlands shorttrackteam.

Boegbeeld

De verniging ziet Poutsma daarom als een 'hoopgevend rolmodel'. "Selma’s reis van kwetsbare baby tot topsporter is er één van veerkracht, doorzettingsvermogen en hoop. Met haar openheid en haar bereidheid haar persoonlijke verhaal te delen, wil zij impact maken: door (h)erkenning te bieden aan ouders van te vroeg geboren kinderen, hoop te geven aan kinderen met een moeilijke start – en aandacht te vragen voor het werk van Care4Neo", aldus de organisatie.

“Selma laat zien wat er mogelijk is, zelfs als je leven begint met onzekerheid en zorgen,” zegt Yvonne Meijerink, bestuursvoorzitter van Care4Neo. “Als boegbeeld voor onze Care4Neo community is ze een krachtige stem en inspiratiebron. Haar verhaal raakt en verbindt. We zijn enorm trots op deze samenwerking.”

Impact

In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen een moeilijke start omdat ze te vroeg, te klein of ziek geboren worden. Deze baby’s worden direct of kort na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen en hebben intensieve zorg nodig: een intensieve en vaak traumatische periode voor de ouders. En de zorgen houden niet op na de ziekenhuisperiode: de impact van deze slechte start is in sommige gevallen nog heel lang merkbaar.

De missie van Care4Neo: ervoor zorgen dat elk kind met een kwetsbare start zich optimaal kan ontwikkelen. Dat doen we door actuele informatie te bieden, lotgenotencontact te faciliteren en op te komen voor de belangen van deze kinderen en hun families.