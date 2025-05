Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is 'zo enorm verliefd': 'Dat belooft wat'

Oud-coureur en Formule 1-analist Robert Doornbos heeft een romantisch bericht gedeeld op Instagram. Hij is 'enorm verliefd' en droomt van een mooie toekomst. Dit jaar lijkt alles te kloppen.

Doornbos is al 5114 dagen samen met zijn vrouw Chantal Bles. Het stel schrijft daarom samen een mooie liefdesverklaring aan elkaar. "Veertien jaar geleden kwamen we in elkaar leven gelopen. Zo enorm verliefd dat we alles om ons heen vergaten."

"Samen zijn we alles wat we zochten, nog steeds", vervolgen de twee. "We zijn prettig gestoord , we zijn familiemensen , geen uitdaging is te groot, we dromen, we maken dromen waar, we blijven in gesprek met elkaar en groeien samen."

Ze gaan een speciaal jaar tegemoet, waarin ze samen nog meer geluk hopen te vinden. "We hebben zoveel meegemaakt en lachen, huilen , hebben lol en hebben we zoveel geluk met elkaar en onze kids… 4 is ons getal. Dit jaar 14 jaar liefde en vieren we Chantal haar 40e en Robert zijn 44e. Dat belooft wat."

Moeilijke periodes

De twee gingen al moielijke periodes door samen. Ze hebben namelijk een kindje verloren en Bles kreeg meerdere keren een miskraam. "9 april blijft een moeilijke emotionele dag waarin het lijkt of ik dan echt mag voelen en mag huilen om wat er die dag is gebeurd." Hun dochter Pebbles werd in 2013 vroegtijdig en overleed op dezelfde dag. "Ik denk dat het te vaak nog word onderschat wat het met je doet.. je lichaam, je moeder hart en je ziel…", schreef ze erover.

Ze is samen met Doornbos wel trotse ouders van Jada en Josh. Het gezin woont in Dubai. Doornbos is F1-analist bij Ziggo Sport en was zelf tussen 2004 en 2007 actief in het kampioenschap.