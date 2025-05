Zorgzame Jutta Leerdam kalmeert vriend Jake Paul: 'Dat zit gewoon in me'

Jake Paul, de vriend van topschaatsster Jutta Leerdam, staat bekend om zijn vreemde uitspattingen op sociale media en in de boksring. Maar bij de Nederlandse is hij een totaal ander mens. Dat heeft alles te maken met het zorgzame karakter van Leerdam, én haar moeder.

In een preview van de nieuwe aflevering van de realityserie van Jake en zijn broer Logan, Paul American, is de Amerikaanse entertainer en vechter bij zijn vriendin thuis in Nederland. Dat doet hem goed. Hij komt volledig tot rust en wordt in de watten gelegd door de 26-jarige schaatskampioene.

Jake Paul verlangt terug naar romantisch moment met Jutta Leerdam: 'Ik mis je' Jutta Leerdam en Jake Paul brachten de afgelopen maanden veel tijd met elkaar door, maar aan die fijne periode is voor het koppel een einde gekomen. De topschaatsster keerde onlangs terug naar Nederland om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen en dat laat een grote leegte achter bij haar Amerikaanse geliefde.

Zo maakt Leerdam een lekker lunch voor hem: "American bagels". Volledig naar zijn wens met alles erop en eraan. "Oké zwaargewicht", lacht Jutta terwijl ze de broodjes dik belegt met roomkaas en avocado.

Zorgzaam

De schaatsster hoopt met dit soort kleine gebaren haar verloofde te helpen. "Ik denk dat het goed is voor hem", zegt ze. "Zodat hij zich op andere dingen kan focussen. Ik kan voor hem zorgen. Dan zijn we allebei onszelf en hoeven we ons niet druk te maken."

Als Jutta de broodjes serveert begint Jake spontaan Nederlands te praten. "Toppie, dankjewel", zegt hij. "Graag gedaan, schat", reageert Leerdam, die er van geniet om haar vriend te verwennen. "Ik hou van koken, en vooral voor degene van wie ik hou."

Jake Paul weet Jutta Leerdam met bijzonder gebaar te overtreffen: 'Ik had er meer van verwacht' In Nederland is het zondag moederdag en dat liet ook Jutta Leerdam niet zomaar voorbijgaan. De topschaatsster wilde haar moeder eens goed in het zonnetje zetten, maar werd daarbij overtroffen door niemand minder dan haar verloofde Jake Paul.

Moeder

"Ik wil hem gelukkig maken", vervolgt de topschaatsster. "Dat zit gewoon in me. Mijn moeder heeft dat ook. Ik denk dat ik het van haar heb."

Paul boft maar met zo'n zorgzame vriendin. "Als ik hier ben kan ik eindelijk slapen." Leerdam bevestigt dat. "Mijn hele leven zit vol adrenaline", vervolgt Jake. "Maar als ik hier ben, kalmeer ik."

Olympisch seizoen

Toch moeten de twee het nu een tijdje zonder elkaar doen. Leerdam is bezig met haar voorbereiding op het schaatsseizoen, met als hoogtepunt de Olympische Winterspelen in Milaan in februari. Daar gaat de Nederlandse voor haar ultieme doel: goud op de 1000 meter.

Topschaatsster Jutta Leerdam verklapt toekomstplannen met Jake Paul: 'We kunnen niet wachten' Inmiddels is Jutta Leerdam hard aan het trainen ter voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar. Maar de voorbije anderhalve maand verbleef ze bij haar verloofde Jake Paul, die een landhuis heeft in Puerto Rico. Na Leerdams carrière zal ze daar hoogstwaarschijnlijk definitief naartoe gaan.

De afgelopen maanden bracht ze door bij Paul in Puerto Rico. Inmiddels is ze weer terug in Nederland en hard aan het trainen om haar droom waar te maken. Het zullen waarschijnlijk haar laatste Spelen zijn.